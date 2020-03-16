У нас на районе: веселые Потап и Каменских зарядили позитивом во время карантина

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Стильная парочка отправилась на прогулку

Пока Украина закрывает границы, а города переходят на жесткий карантин, звездная парочка Настя Каменских и Потап призывает всех не паниковать и делятся своим позитивом. При этом они вовсе не предлагают несерьезно относиться к угрозе - наоборот, ранее продюсер поделился полезными советами, которые помогут защититься от заражения коронавирусом. Вместе с супругой они решили подышать свежим воздухом и насладиться солнечной погодой.

На своей странице в Instagram Потап поделился забавным снимком с любимой супругой, сделанным на ступеньках какого-то заведения. Рэпер смешно присел на корточки, а Настя игриво подняла одну ножку и весело улыбается на камеру. Артисты выбрали для прогулки удобные наряды в спортивном стиле - джинсы и теплые куртки, а также кроссовки.

"У нас на районе", - подписал кадр Потап строчкой из известного хита группы "Потап и Настя".

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Фолловеры оценили юмор и позитив парочки и принялись комментировать фото, вспоминая слова песни.

БОЖЕЕЕЕ!!! Нереально счастливые!! КОТИКИИИИИ

Какая же она красивая!

Чё пацаны семки есть ?

Не звОнят, а звонят

Люблю ВАС

Вы такие класные

ребята вы просто супер супер супер

Какая Настя худющая, Леша корми Настю

Не звонят, а звонят. лайк, если пропел в голове)

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Потап показал фото красотки жены Насти Каменских на Голосі країни 10 и признался, что сам себе завидует.