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У нас на районе: веселые Потап и Каменских зарядили позитивом во время карантина

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.03.2020 - 15:29
У нас на районе: веселые Потап и Каменских зарядили позитивом во время карантина
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Стильная парочка отправилась на прогулку

Пока Украина закрывает границы, а города переходят на жесткий карантин, звездная парочка Настя Каменских и Потап призывает всех не паниковать и делятся своим позитивом. При этом они вовсе не предлагают несерьезно относиться к угрозе - наоборот, ранее продюсер поделился полезными советами, которые помогут защититься от заражения коронавирусом. Вместе с супругой они решили подышать свежим воздухом и насладиться солнечной погодой.

На своей странице в Instagram Потап поделился забавным снимком с любимой супругой, сделанным на ступеньках какого-то заведения. Рэпер смешно присел на корточки, а Настя игриво подняла одну ножку и весело улыбается на камеру. Артисты выбрали для прогулки удобные наряды в спортивном стиле - джинсы и теплые куртки, а также кроссовки.

"У нас на районе", - подписал кадр Потап строчкой из известного хита группы "Потап и Настя".

У нас на районе: веселые Потап и Каменских зарядили позитивом во время карантина

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Фолловеры оценили юмор и позитив парочки и принялись комментировать фото, вспоминая слова песни.

  • БОЖЕЕЕЕ!!! Нереально счастливые!! КОТИКИИИИИ
  • Какая же она красивая!
  • Чё пацаны семки есть ?
  • Не звОнят, а звонят
  • Люблю ВАС
  • Вы такие класные
  • ребята вы просто супер супер супер
  • Какая Настя худющая, Леша корми Настю
  • Не звонят, а звонят. лайк, если пропел в голове)

У нас на районе: веселые Потап и Каменских зарядили позитивом во время карантина

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Потап показал фото красотки жены Насти Каменских на Голосі країни 10 и признался, что сам себе завидует.

Будьте смелыми и честными: стильная Настя Каменских поделилась своими правилами жизни Это вызов человечеству: Потап дал советы, как защититься от коронавируса
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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