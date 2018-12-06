Ким Кардашьян оконфузилась на бродвейском шоу в слишком откровенном наряде

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kkwbeauty)

Звезда не может жить без скандалов, снова попав в конфузную ситуацию

Звездная чета Ким Кардашьян и Канье Уэст опять оконфузились публично. Как известно, американские супруги любят часто бывать на публике, ни один день не проходит без упоминания этой парочки. Где бы они не появились, за ними внимательно следят и подмечают каждый неверный шаг. И вот опять супруги Кардашьян-Уэст оказались в центре внимания. Ким и Канье посетили премьеру бродвейского мюзикла "Шоу Шер"и сразу поделились в своих блогах фото с мероприятия.

Фото: Ким Кардашьян с мужем (Getty Images)

Сначала "на орехи" получила Ким за неудачно подобранное платье. Суперзвезда надела соблазнительное серое платье необычного кроя, которое полностью обнажало ее спину. При выходе с мероприятия Ким пыталась поправить одежду, однако случайно засветила обнаженную грудь перед зрителями и журналистами.

Фото: Красотка Ким не может без провокаций (Getty Images)

Однако не только неудачный наряд телевиды стал причиной насмешек в сети, Уэст тоже порядочно оконфузился, показав недостаток этикета.

Популярный актер Джеррод Спектор, который исполнил главную роль в мюзикле, пристыдил рэпера на своей страничке в Твиттере. Актер обратил внимание, что половину спектакля Канье Уэст смотрел не в сцену, а в свой телефон.

Скриншот поста: Актер Джарад Спектр в Твиттре написал, что Канье Уэсту не хватает этикета

Пользователи сети поддержали актера и высмеяли несоблюдение этикета. На что, попавший в курьезную ситуацию Канье, ответил в комментарии, что был в восторге от спектакля и извинился за свое неподобающее поведение в театре.

"Развитие отношений Шер и Сонни заставили нас с Ким взяться за руки и петь "I got you babe". Прошу прощения за мой недостаток этикета. Мы преклоняемся перед энергией, которую вы вложили в этот шедевр", - покаялся Канье Уэст под постом актера.

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Видео: РБК-Украина