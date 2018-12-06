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Пышнотелая Эшли Грэм снялась в пикантной фотосессии в нижнем белье

Lite » Стиль и мода 06.12.2018 - 10:07
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в пикантной фотосессии в нижнем белье
Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

Модель plus size игриво позировала для бразильского глянца

Известная американская модель формата plus size Эшли Грэм, которая восхитила фото в купальнике, снялась в пикантном фотосете для бразильской версии журнала Vogue. Снимки были опубликованы на сайте издания.

На одном из них пышнотелая красотка игриво позирует в нижнем белье, придерживая грудь руками. На модели можно заметить необычное украшение в виде лимона в зоне декольте.

Пышнотелая Эшли Грэм снялась в пикантной фотосессии в нижнем белье

Фото: Эшли Грэм (vogue.globo.com)

На втором Эшли запечатлена в полный рост в соблазнительной позе, позируя у мраморной статуи. На ее шее красуется уже другое массивное украшение.

Пышнотелая Эшли Грэм снялась в пикантной фотосессии в нижнем бельеФото: Эшли Грэм (vogue.globo.com)

Что ж, судя по всему остальные кадры с этой фотосессии будут не менее горячими и оригинальными.

Напомним, ранее американская модель формата plus size Эшли Грэм в образе сексапильной селянки снялась в довольно необычной фотосессии для парижского Vogue. На снимках модель косит сено в платье с тесным корсетом, подчеркнувшим ее роскошную грудь, а также кормит кур, чистит овощи и даже пасет овец.

Отметим, что американская модель plus-size Эшли Грэм стала героиней нового выпуска видеокалендаря Love Magazine. Одна из самых известных манекенщиц в категории plus-size появляется в черно-белом видеоролике в образе ретро-дивы, - с голливудской укладкой, в тесном корсете, леопардовых легинсах и перчатках по локти.

Кстати, знаменитая модель Эмили Ратаковски поразила супер-откровенным купальником.

Видео: РБК-Украина

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