ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кім Кардашьян осоромилася на бродвейському шоу в дуже відвертому вбранні

Lite » Зірки 06.12.2018 - 13:42
Кім Кардашьян осоромилася на бродвейському шоу в дуже відвертому вбранні
Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kkwbeauty)

Зірка не може жити без скандалів, знову потрапивши в конфузну ситуацію

Зіркова пара Кім Кардашьян і Каньє Уест знову оконфузилися публічно. Як відомо, американське подруджжя люблять часто бувати на публіці, жоден день не проходить без згадки цієї парочки. Де б вони не з'явилися, за ними уважно стежать і помічають кожен невірний крок. І ось знову подружжя Кардашьян-Уест опинилися в центрі уваги. Кім і Каньє відвідали прем'єру бродвейського мюзиклу "Шоу Шер"і відразу поділилися у своїх блогах фото з заходу.

Кім Кардашьян осоромилася на бродвейському шоу в дуже відвертому вбранні

Фото: Ким Кардашьян з чоловіком (Getty Images)

Спочатку "на горіхи" отримала Кім за невдало підібраний образ. Суперзірка вділа спокусливу сіру сукня незвичайного крою, яка повністю оголила її спину. На виході з заходу Кім намагалася поправити одяг, однак випадково засвітила оголені груди перед глядачами та журналістами.

Кім Кардашьян осоромилася на бродвейському шоу в дуже відвертому вбранні

Фото: Красуня Кім не може без провокацій (Getty Images)

Проте не тільки невдале вбрання it - girl стало причиною глузування в мережі, Уест теж порядно осоромився, показавши недоліки свого етикету.

Популярний актор Джеррод Спектор, який виконав головну роль в мюзиклі, присоромив репера на своїй сторінці в Твіттері. Актор звернув увагу на те, що половину вистави Каньє Уест дивився не на сцену, а в свій телефон.

Кім Кардашьян осоромилася на бродвейському шоу в дуже відвертому вбранніСкріншот поста: Актор Джарад Спектр Твиттре написав, що Каньє Уесту не вистачає етикету

Користувачі мережі підтримали актора і висміяли недотримання етикету. На що Каньє, який потрапив в курйозну ситуацію, відповів у коментарі, що був у захваті від вистави і вибачився за свою неналежну поведінку в театрі.

"Розвиток відносин Шер і Сонні змусив нас з Кім взятися за руки і співати" I got you babe ". Прошу вибачення за мої недоліки етикету. Ми схиляємося перед енергією, яку ви вклали в цей шедевр", - покаявся Каньє Уест під постом актора.

Читайте також про те, що відома американська модель формату plus size Ешлі Грем, знялася в пікантному фотосеті для бразильської версії журналу Vogue.

До речі, відома модель Емілі Ратаковски вразила супер-відвертим купальником.

Відео: РБК-Україна

Список Forbes: оприлюднено рейтинг найбагатших музикантів "Водному кадрі стільки краси": Віра Брежнєва розбурхала пікантним фото
Новини України звездашоушоу-бизнес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся