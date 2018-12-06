Кім Кардашьян осоромилася на бродвейському шоу в дуже відвертому вбранні

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kkwbeauty)

Зірка не може жити без скандалів, знову потрапивши в конфузну ситуацію

Зіркова пара Кім Кардашьян і Каньє Уест знову оконфузилися публічно. Як відомо, американське подруджжя люблять часто бувати на публіці, жоден день не проходить без згадки цієї парочки. Де б вони не з'явилися, за ними уважно стежать і помічають кожен невірний крок. І ось знову подружжя Кардашьян-Уест опинилися в центрі уваги. Кім і Каньє відвідали прем'єру бродвейського мюзиклу "Шоу Шер"і відразу поділилися у своїх блогах фото з заходу.

Фото: Ким Кардашьян з чоловіком (Getty Images)

Спочатку "на горіхи" отримала Кім за невдало підібраний образ. Суперзірка вділа спокусливу сіру сукня незвичайного крою, яка повністю оголила її спину. На виході з заходу Кім намагалася поправити одяг, однак випадково засвітила оголені груди перед глядачами та журналістами.

Фото: Красуня Кім не може без провокацій (Getty Images)

Проте не тільки невдале вбрання it - girl стало причиною глузування в мережі, Уест теж порядно осоромився, показавши недоліки свого етикету.

Популярний актор Джеррод Спектор, який виконав головну роль в мюзиклі, присоромив репера на своїй сторінці в Твіттері. Актор звернув увагу на те, що половину вистави Каньє Уест дивився не на сцену, а в свій телефон.

Скріншот поста: Актор Джарад Спектр Твиттре написав, що Каньє Уесту не вистачає етикету

Користувачі мережі підтримали актора і висміяли недотримання етикету. На що Каньє, який потрапив в курйозну ситуацію, відповів у коментарі, що був у захваті від вистави і вибачився за свою неналежну поведінку в театрі.

"Розвиток відносин Шер і Сонні змусив нас з Кім взятися за руки і співати" I got you babe ". Прошу вибачення за мої недоліки етикету. Ми схиляємося перед енергією, яку ви вклали в цей шедевр", - покаявся Каньє Уест під постом актора.

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Відео: РБК-Україна