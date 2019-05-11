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Семейные разборки: Топалов "приревновал" Тодоренко к Лазареву (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.05.2019 - 11:49
Семейные разборки: Топалов "приревновал" Тодоренко к Лазареву (фото)
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая повеселила сеть серией смешных снимков

Известная ведущая и молодая мамочка Регина Тодоренко в очередной раз доказала, что у нее и ее мужа Влада Топалова - отличное чувство юмора и они умеют посмеяться над собой. Сейчас семейство вместе с маленьким сыном Михаилом отдыхает в Турции и регулярно показывает поклонникам яркие моменты своего отпуска - так, недавно муж и жена похвастались идеальным утром. Однако про работу они тоже не забывают - на своей странице в Instagram Регина сообщила о выходе нового выпуска ее шоу "Пятница с Региной".

На этот раз его героем стал давний друг семьи - певец Сергей Лазарев, который в этом году вновь представит Россию на конкурсе Евровидение в Израиле. В молодые годы Сергей и Влад вместе выступали в дуэте Smash, который был очень популярным. Сейчас же оба остепенились и воспитывают сыновей. Тодоренко решила представить выпуск оригинальным образом - она опубликовала серию смешных фотографий, на которых они втроем разыграли сценку семейной ревности.

На первых кадрах Регина и Сергей заигрывают друг с другом, стоя у двери квартиры на лестнице, и дело заканчивается нежным поцелуем.

Семейные разборки: Топалов &quot;приревновал&quot; Тодоренко к Лазареву (фото)Семейные разборки: Топалов &quot;приревновал&quot; Тодоренко к Лазареву (фото)Семейные разборки: Топалов &quot;приревновал&quot; Тодоренко к Лазареву (фото)

Фото: Влад Топалов устроил Регине Тодоренко сцену ревности из-за Сергея Лазарева (instagram.com/reginatodorenko)

После чего из квартиры выбегает обеспокоенный Влад! Ведущая же с влюбленной улыбкой смотрит вслед Лазареву, а потом поворачивается к мужу и принимает невинный вид. Тот же выглядит весьма злым и явно ревнует свою жену к другу.

Семейные разборки: Топалов &quot;приревновал&quot; Тодоренко к Лазареву (фото)Семейные разборки: Топалов &quot;приревновал&quot; Тодоренко к Лазареву (фото)

Фото: Влад Топалов устроил Регине Тодоренко сцену ревности из-за Сергея Лазарева (instagram.com/reginatodorenko)

"Эту карусель вы просто обязаны досмотреть до конца! После поцелуя с Серёжей выбежал мой муж Влад Топалов. Новый выпуск моего шоу с @lazarevsergey. Вы уже наверняка познакомились с участниками #Eurovision. Как думаете, кто победит?" - написала Тодоренко под публикацией.

Поклонники по достоинству оценили чувство юмора и актерские таланты артистов и оставили множество восторженных комментариев.

  • "Лицо Влада"
  • "Регина, у тебя очень хорошая женская энергия. Береги ее. Мужу - повезло"
  • "Региночка, вы прелесть, такая естественная, веселая. С супругом вы очень подходите друг другу. Мира вам в вашем доме!"
  • "Прикольно обыграли"
  • "Никто не знает, кто победит)) Зато видно, что Влад по-настоящему счастлив с Вами!!"
  • "А следущий поцелуй для мужа! Обожаю людей с чувством юмора"
  • "Прям история ревности в фотографиях"
  • "Какие у Вас прекрасные дружеские отношения! Сергей и Влад-таланты! Не зря их дуэт так все любили! Сергею удачи! У него сильный, красивый голос! Вам счастья и любви! Веселая семья! Вы так дополняет друг друга!"
  • "Я аж прифигела, увидя фото. как Влад его не прибил?"
  • "Крайнее фото, название "не виноватая Я! Он сам ко мне пришел)))"
  • "Аааааааа как классно!!!! Вся тройка просто красавцы))) обожаю каждого из вас"
  • "Ааахаха)) лицо Вашего мужа"
  • "Прямо целая серия выяснения отношений. Ребят, это готовый комикс, только фразы в кружочках добавить"

Напомним, ранее Регина Тодоренко раскрыла правду о семейных путешествиях. Телеведущая назвала себя "сумасшедшей мамой". 

Мы также писали, что Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с пятимесячным малышом. Ведущей очень помогает ее мама и другие родственники.

"Влад расцвел": Тодоренко и Топалов похвастались идеальным утром в Турции "Я сумасшедшая мать": Регина Тодоренко раскрыла правду о семейных путешествиях
Новости Украины Сергей ЛазаревВлад ТопаловРегина Тодоренко
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