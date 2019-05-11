Сімейні розбірки: Топалов "приревнував" Тодоренко до Лазарєва (фото)

Ведуча повеселила мережу серією кумедних знімків
Відома ведуча і молода матуся Регіна Тодоренко в черговий раз довела, що у неї та її чоловіка Влада Топалова - відмінне почуття гумору і вони вміють посміятися над собою. Зараз сімейство разом з маленьким сином Михайлом відпочиває в Туреччині і регулярно показує шанувальникам яскраві моменти своєї відпустки - так, нещодавно чоловік і дружина похвалилися ідеальним ранком. Однак про роботу вони теж не забувають - на своїй сторінці в Instagram Регіна повідомила про вихід нового випуску її шоу "П'ятниця з Регіною".
На цей раз його героєм став давній друг сім'ї - співак Сергій Лазарєв, який в цьому році знову представить Росію на конкурсі Євробачення в Ізраїлі. В молоді роки Сергій і Влад разом виступали в дуеті Smash, який був дуже популярним. Наразі ж обидва стали більш розсудливими і виховують синів. Тодоренко вирішила представити випуск оригінальним образом - вона опублікувала серію смішних фотографій, на яких вони втрьох розіграли сценку сімейних ревнощів.
На перших кадрах Регіна та Сергій заграють один з одним, стоячи біля дверей квартири на сходах, і справа закінчується ніжним поцілунком.
Фото: Влад Топалов влаштував Регіна Тодоренко сцену ревнощів-за Сергія Лазарєва (instagram.com/reginatodorenko)
Після чого з квартири вибігає стурбований Влад! Ведуча ж із закоханою посмішкою дивиться услід Лазарєву, а потім повертається до чоловіка і приймає невинний вигляд. Той же выглядає дуже злим і явно ревнує свою дружину до друга.
Фото: Влад Топалов влаштував Регіна Тодоренко сцену ревнощів-за Сергія Лазарєва (instagram.com/reginatodorenko)
"Цю карусель ви просто зобов'язані додивитися до кінця! Після поцілунку з Сергієм вибіг мій чоловік Влад Топалов. Новий випуск мого шоу з @lazarevsergey. Ви вже напевно познайомилися з учасниками #Eurovision. Як думаєте, хто переможе?" - написала Тодоренко під публікацією.
Шанувальники по достоїнству оцінили почуття гумору та акторські таланти артистів і залишили безліч захоплених коментарів.
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі. Телеведуча назвала себе "божевільною мамою".
Ми також писали, що Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про відпочинок в Туреччині з п'ятимісячним малюком. Ведучій дуже допомагає її мама та інші родичі.