ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сімейні розбірки: Топалов "приревнував" Тодоренко до Лазарєва (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.05.2019 - 11:49
Сімейні розбірки: Топалов "приревнував" Тодоренко до Лазарєва (фото)
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча повеселила мережу серією кумедних знімків

Відома ведуча і молода матуся Регіна Тодоренко в черговий раз довела, що у неї та її чоловіка Влада Топалова - відмінне почуття гумору і вони вміють посміятися над собою. Зараз сімейство разом з маленьким сином Михайлом відпочиває в Туреччині і регулярно показує шанувальникам яскраві моменти своєї відпустки - так, нещодавно чоловік і дружина похвалилися ідеальним ранком. Однак про роботу вони теж не забувають - на своїй сторінці в Instagram Регіна повідомила про вихід нового випуску її шоу "П'ятниця з Регіною".

На цей раз його героєм став давній друг сім'ї - співак Сергій Лазарєв, який в цьому році знову представить Росію на конкурсі Євробачення в Ізраїлі. В молоді роки Сергій і Влад разом виступали в дуеті Smash, який був дуже популярним. Наразі ж обидва стали більш розсудливими і виховують синів. Тодоренко вирішила представити випуск оригінальним образом - вона опублікувала серію смішних фотографій, на яких вони втрьох розіграли сценку сімейних ревнощів.

На перших кадрах Регіна та Сергій заграють один з одним, стоячи біля дверей квартири на сходах, і справа закінчується ніжним поцілунком.

Сімейні розбірки: Топалов &quot;приревнував&quot; Тодоренко до Лазарєва (фото)Сімейні розбірки: Топалов &quot;приревнував&quot; Тодоренко до Лазарєва (фото)Сімейні розбірки: Топалов &quot;приревнував&quot; Тодоренко до Лазарєва (фото)

Фото: Влад Топалов влаштував Регіна Тодоренко сцену ревнощів-за Сергія Лазарєва (instagram.com/reginatodorenko)

Після чого з квартири вибігає стурбований Влад! Ведуча ж із закоханою посмішкою дивиться услід Лазарєву, а потім повертається до чоловіка і приймає невинний вигляд. Той же выглядає дуже злим і явно ревнує свою дружину до друга.

Сімейні розбірки: Топалов &quot;приревнував&quot; Тодоренко до Лазарєва (фото)Сімейні розбірки: Топалов &quot;приревнував&quot; Тодоренко до Лазарєва (фото)

Фото: Влад Топалов влаштував Регіна Тодоренко сцену ревнощів-за Сергія Лазарєва (instagram.com/reginatodorenko)

"Цю карусель ви просто зобов'язані додивитися до кінця! Після поцілунку з Сергієм вибіг мій чоловік Влад Топалов. Новий випуск мого шоу з @lazarevsergey. Ви вже напевно познайомилися з учасниками #Eurovision. Як думаєте, хто переможе?" - написала Тодоренко під публікацією.

Шанувальники по достоїнству оцінили почуття гумору та акторські таланти артистів і залишили безліч захоплених коментарів.

  • "Особа Влада"
  • "Регіна, у тебе дуже гарна жіноча енергія. Бережи її. Чоловікові - пощастило"
  • "Региночка, ви краса, така природна, весела. З чоловіком ви дуже підходите один одному. Миру вам у вашому домі!"
  • "Прикольно обіграли"
  • "Ніхто не знає, хто переможе)) Зате видно, що Влад по-справжньому щасливий з Вами!!"
  • "А следущий поцілунок для чоловіка! Обожнюю людей з почуттям гумору"
  • "Прям історія ревнощів у фотографіях"
  • "Які у Вас прекрасні дружні стосунки! Сергій і Влад-таланти! Не дарма їх дует так всі любили! Сергію удачі! У нього сильний, красивий голос! Вам щастя і любові! Весела сім'я! Ви так доповнює один одного!"
  • "Я аж прифигела, побачивши фото, як Влад його не прибив?"
  • "Крайнє фото, назва "не винувата Я! Він сам до мене прийшов)))"
  • "Аааааааа як класно!!! Вся трійка просто красені))) обожнюю кожного з вас"
  • "Ааахаха)) обличчя Вашого чоловіка"
  • "Прямо ціла серія з'ясування стосунків. Хлопців, це готовий комікс, тільки фрази в кружечках додати"

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі. Телеведуча назвала себе "божевільною мамою".

Ми також писали, що Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про відпочинок в Туреччині з п'ятимісячним малюком. Ведучій дуже допомагає її мама та інші родичі.

"Влад розцвів": Тодоренко і Топалов похизувалися ідеальним ранком в Туреччині "Я божевільна мати": Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі
Новини України Сергей ЛазаревВлад ТопаловРегіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся