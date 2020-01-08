Семейное гнездышко: Наталья Водянова показала новый дом с Антуаном Арно

Наталья Водянова, вечно занятая рабочими проектами, наконец всерьез взялась за личную жизнь. Накануне Нового года 37-летняя знаменитость сообщила поклонникам радостную весть: вскоре она и ее возлюбленный Антуан Арно поженятся. Модель успела похвастаться обручальным кольцом с крупным камнем и принять поздравления от поклонников и друзей. А вчера, 7 января, решила показать и новый дом, куда вся семья уже перебралась.

Новый дом Водяновой и Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Сделать это Наталья решила в привычной ей вдохновляющей манере. Модель и мама 5-х детей показала роскошную елку и рассказала необычную историю. «Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом. В елке совершенно случайно обнаружилось гнездышко, и я верю, оно предвещает все хорошее, что случится в НАШЕМ семейном гнездышке. Желаем всем Рождественских чудес, крепкого здоровья, счастья и любви», – написала звезда.

В елке модель нашла гнездышко (фото: instagram.com/natasupernova)

Елку они украсили с оглядкой на предстоящее торжество – Наталья крупным планом показала игрушку в виде пары молодоженов на свадебной машине. А в найденное гнездышко Водянова поместила птичку. Интересно, что на фото возле елки вновь позирует старший из сыновей, рожденных от Антуана Арно – Максим. Напомним, недавно Наталья показала массу фото с поездки с сыном.

Старшие дети Водяновой отправились к отцу (фото: instagram.com/lucas_portman)

Остальных детей модель давно не показывала. На новогодние праздники старшие из них – Лукас, Нева и Виктор – отправились на каникулы к своему отцу, Джастину Портману. Как известно, он в отличных отношениях как с Натальей, и часто видится с детьми. Сам он счастлив в новом браке и летом прошлого года вновь стал отцом.