Идеальная мама: Наталья Водянова устроила сказочные выходные для старшего сына от Антуана Арно

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель порадовала постом с сыном

Наталья Водянова вновь на слуху. В этот раз причина – личная жизнь знаменитой модели. Наталья и ее гражданский муж, с которым она состоит в отношениях с 2011-го года, наконец решили узаконить отношения. Об этом супермодель и филантроп сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав романтическое фото с любим супругом. Наталья и Антуан обнимаются на фоне моря, а главный фокус кадра – не только на счастливом лице Водяновой, но и на изысканном кольце с крупными камнями, украшающем пальчик 37-летней красавицы.

Наталья и Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

«Этот год был прекрасным и таким запоминающимся. 2020-й, мы готовы! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашими любимыми», – написала Наталья и отметила Антуана Арно.

Новость тут же облетела все порталы, взбудоражив публику. Поклонники поспешили поздравить свою любимицу. Многие недоумевали, так как считали, что он давно женаты. «Не до того было», – отшучивается Наталья. Первым комментаторам Водянова, по своему обыкновению, ответила, подтвердив, что они с Антуаном наконец намерены пожениться.

После этого Водянова ушла из сетей, дав поклонникам вволю обсудить такое событие. И вот спустя пару дней вернулась с многочисленными сториз и фото, главным героем которых выступает старший сын Натальи от Анутана – 5-летний Максим.

Наталья с Максимом (фото: instagram.com/natasupernova)

Причем если обычно модель старается по максимуму скрывать лицо мальчика, в этот раз она была не так осторожна. Она показала их игры возле елки, затем мама и сын отправились в театр на «Щелкунчик». В развернутой подписи Наталья рассказала обо всех их приключениях в самых мельчайших подробностях, включая также обеды и ужины. А напоследок рассказала еще одну причину своего визита – она побывала на финале проекта «Голос», благотворительным партнером которого в этом году стал ее фонд «Обнаженные сердца».

Наталья засыпала сеть фото с 5-летним сыном (фото: instagram.com/natasupernova)