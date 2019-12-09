Семейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьми

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель украсила дом к Рождеству

Наталья Водянова, которая обожает проводить каждую свободную минуту с семьей, минувшие выходные полностью посвятила родным. Вместе с бабушкой и детьми модель провела одно из предпраздничных воскресений за веселым зимним забавам: наряжала елку, веселилась и снимала многочисленные сториз. В своем профиле она опубликовала массу атмосферных кадров, написав под ними: "Это сезон веселья. Счастливого воскресенья всем".

Наталья с бабушкой (фото: instagram.com/natasupernova)

Семейные кадры получились невероятно трогательными. На первом фото Наталья обнимает 90-летнюю бабушку Ларису Гавриловну. Напомним, свой день рождения она также отмечала в Париже. В честь юбилея Водянова устроила Ларисе Гавриловне пышное торжество с многочисленными гостями, песнями и танцами. А также повела в салон на разнообразные процедуры, где ей поменяли прическу.

И с младшими детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

На других снимках, а также в историях, Наталья позирует с 5-летним Максимом и 3-летним Романом. Малыши обнимаются, бегают по дому и помогают своей звездной маме наряжать елку. Интересно, что модель, как всегда, не показала их лиц, а старалась снимать так, чтобы детей было видно только со спины.

Сама Наталья для такого вечера постаралась одеться весьма необычно. Она примерила длинное черное платье в пол с короткими рукавами-фонариками. Изюминку наряду придавал принт – ярко-зеленые цветы. Завершали образ коричневые сапоги с широкими голенищами на высоких каблуках. Волосы она заплела в низкий пучок, макияж сделала минимальный, а из аксессуаров предпочла серьги-кольца.

Поклонники в ответ засыпали наталью умиленными комментариями, восхиищаясь семейным теплом и уютом кадров:

Сразу повеяло уютом Счастья всей вашей семье в Новом году

Наташа, так приятно нас вас смотреть! Сразу ставится очень тепло и уютно) Мира и добра вашему дому! И здоровья бабулечке!

Какая у вас замечательная семья

У бабушки очень счастливое лицо! Молодец, Наташа!

Наташа, у вас первые трое детей блондинчики, а двое младших шатены и кудрявые – здорово)

Скриншоты комментариев (фото: instagram.com/natasupernova)