ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Семейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.12.2019 - 10:25
Семейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьми
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель украсила дом к Рождеству

Наталья Водянова, которая обожает проводить каждую свободную минуту с семьей, минувшие выходные полностью посвятила родным. Вместе с бабушкой и детьми модель провела одно из предпраздничных воскресений за веселым зимним забавам: наряжала елку, веселилась и снимала многочисленные сториз. В своем профиле она опубликовала массу атмосферных кадров, написав под ними: "Это сезон веселья. Счастливого воскресенья всем".

Семейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьмиСемейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьмиНаталья с бабушкой (фото: instagram.com/natasupernova)

Семейные кадры получились невероятно трогательными. На первом фото Наталья обнимает 90-летнюю бабушку Ларису Гавриловну. Напомним, свой день рождения она также отмечала в Париже. В честь юбилея Водянова устроила Ларисе Гавриловне пышное торжество с многочисленными гостями, песнями и танцами. А также повела в салон на разнообразные процедуры, где ей поменяли прическу.

Семейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьмиСемейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьмиИ с младшими детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

На других снимках, а также в историях, Наталья позирует с 5-летним Максимом и 3-летним Романом. Малыши обнимаются, бегают по дому и помогают своей звездной маме наряжать елку. Интересно, что модель, как всегда, не показала их лиц, а старалась снимать так, чтобы детей было видно только со спины.

Сама Наталья для такого вечера постаралась одеться весьма необычно. Она примерила длинное черное платье в пол с короткими рукавами-фонариками. Изюминку наряду придавал принт – ярко-зеленые цветы. Завершали образ коричневые сапоги с широкими голенищами на высоких каблуках. Волосы она заплела в низкий пучок, макияж сделала минимальный, а из аксессуаров предпочла серьги-кольца.

Поклонники в ответ засыпали наталью умиленными комментариями, восхиищаясь семейным теплом и уютом кадров:

  • Сразу повеяло уютом Счастья всей вашей семье в Новом году
  • Наташа, так приятно нас вас смотреть! Сразу ставится очень тепло и уютно) Мира и добра вашему дому! И здоровья бабулечке!
  • Какая у вас замечательная семья
  • У бабушки очень счастливое лицо! Молодец, Наташа!
  • Наташа, у вас первые трое детей блондинчики, а двое младших шатены и кудрявые – здорово)

Семейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьмиСемейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьмиСемейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьмиСемейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьмиСемейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьми

Скриншоты комментариев (фото: instagram.com/natasupernova)

Словно младшая сестра: 37-летняя Наталья Водянова восхитила молодостью на фото со старшим сыном Роскошна даже дома: Наталья Водянова учит носить вещи в пижамном стиле
Новости Украины Наталья Водянова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь