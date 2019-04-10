Девушка-весна: стильная Наталья Водянова умилила редкой прогулкой с детьми

Наталья Водянова

Супермодель продолжает делиться вдохновляющими постами

С момента возвращения домой в Париж Наталья Водянова редко публикует фото в своем Instagram-аккаунте. Тем не менее эти редкие кадры носят умиротворенный и уютный характер. Супермодель восстанавливает силы после череды недавних поездок (к примеру, в Катара), много времени проводит с семьей и детьми, гуляет и наслаждается обществом родных.

Несколько часов назад она поделилась подобными кадрами: Наталья отправилась в парк с 12-летним сыном Виктором. Снимки сделаны на фоне роскошной весенней природы, первой зелени и цветущих деревьев. На первом – смеющийся Виктор, на второй Наталья вдыхает аромат цветов. "Никогда не забывайте останавливаться и нюхать цветы… Еще лучше, когда для этого есть хорошая компания", – написала Водянова.



Сын Натальи Водяновой - Виктор (фото: instagram.com/natasupernova)

Для выхода 37-летняя модель выбрала весьма расслабленный образ. Одета она в длинный, сводобного кроя светло-зеленый тренч с отворотами на рукавах от молодого российского бренда Walk Of Shame. На ногах – белые объемные кроссовки, на шее – легкий шарф. По своему обыкновению, для обычной прогулки она не стала делать макияж и укладку.

Поклонники не оставили без внимания наряд Натальи, отметив, что выглядит она прекрасно. "Какие же вы натуральные и классные! Не слушайте никого! Счастья и только счастья вам и вашей семье!", "Какая вы классная", "Виктор – ваша копия по энергетике, очень милый, и вы как всегда супер, красота!", "…Воспоминание у детей останется на всю жизнь и ассоциации: весна, цветение, ароматы и красивая мама, как весна"…

Также много комплиментов собрал именно плащ. "Потрясающий плащ, можно узнать бренд?", "Классный плащ". Но и без шуток также не обошлось. "Наташа, отдайте обратно лейтенанту Коломбо плащ", "Это плащ-палатка?".



К слову, Наталья обожает на своей странице показывать всех своих детей, их занятия, хобби и многочисленные таланты. К примеру, Виктор играет на фортепиано, а 13-летняя Нева обожает домашние растения. Недавно Наталья продемонстрировала необычный подарок для дочери на ее день рождения, который был 24 марта. Она обустроила для девочки самый настоящий сад на балконе с множеством растений, который теперь полностью под ее присмотром.

Предлагаем вспомнить, как Наталья Водянова и Виктория Бекхэм появились на открытии Национального музея Катара.