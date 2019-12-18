Семейная идиллия: Маша Ефросинина растрогала нежностью с мужем и сыном (видео)

Популярная телеведущая Маша Ефросинина успевает все - и восхищать эффектными нарядами на светских выходах, и проводить время с родными. Недавно она сводила своего пятилетнего сына Сашу в Академию Патрульной службы, поскольку мальчик мечтает стать полицейским. К слову, малыш остался под таким впечатлением, что несколько часов даже не разговаривал!

Маша не только "выгуливает" стильные луки, но и сама является собственницей модного бренда, который выпускает удобную одежду для дома и путешествий. Нередко она сама же ее и рекламирует, а иногда привлекает и семью. На своей странице в Instagram Ефросинина поделилась очаровательным домашним видео, на котором умилила нежностью с мужем и сыночком. Конечно же, все одеты в уютные наряды из новогодней капсулы ее бренда.

В ролике Маша с мужем Тимуром Хромаевым нежатся на диване, обнимаясь и целуясь. Чуть позже к ним присоединяется и сыночек Саша, который также получает свою порцию нежности и любви.

На Маше - милый комбинезон в розовую мелкую клетку, а на Тимуре - штаны такого же цвета и белая кофта.

Видео: Маша Ефросинина с мужем и сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети не остались равнодушными и оставили под видео много душевных отзывов.

Такое удовольствие за вами наблюдать. Будьте счастливы всегда

Як це мило. Я не можу перестати переглядати його знову і знову

Ви дуже гарна та щаслива родина.

Какое удовольствие наблюдать за вашей светлой парой

Спасибо за видео! За то ,что показали ваши чувства! Это так трогательно! Как будто подсмотрели за вами)

Лучшая реклама, так душевно и столько любви! Приятно смотреть

вы прекрасны! с наступающими праздниками!!

Які ви милі

Ви такі неймовірні, такі закохані та романтичні

Очень красивые и гармоничные

Вы так мило стесняетесь показывать свои чувства в кадре :) это так мило :))

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина в кожаном наряде попала в модный конфуз.