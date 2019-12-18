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Сімейна ідилія: Маша Єфросиніна зворушила ніжністю з чоловіком і сином (відео)

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Ведуча поділилася затишним домашнім відео

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна встигає все - і захоплювати ефектними нарядами на світських виходах, та проводити час з рідними. Нещодавно вона зводила свого п'ятирічного сина Сашка в Академію Патрульної служби, оскільки хлопчик мріє стати поліцейським. До слова, малюк залишився під таким враженням, що кілька годин навіть не розмовляв!

Маша не тільки "вигулює" стильні луки, але й сама є власницею модного бренду, який випускає зручний одяг для будинку і подорожей. Нерідко вона сама ж його і рекламує, а іноді залучає і сім'ю. На своїй сторінці в Instagram Єфросиніна поділилася чарівним домашнім відео, на якому розчулила ніжністю з чоловіком і синочком. Звичайно ж, всі одягнені у затишні вбрання з новорічної капсули її бренду.

У ролику Маша з чоловіком Тимуром Хромаєвим ніжаться на дивані, обнімаючись і цілуючись. Трохи пізніше до них приєднується і синочок Саша, який також отримує свою порцію ніжності і любові.

На Маші - милий комбінезон в рожеву дрібну клітку, а на Тимурі - штани такого ж кольору і біла кофта.

Відео: Маша Єфросиніна з чоловіком і сином (instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі не залишилися байдужими і залишили під відео багато душевних відгуків.

  • Таке задоволення за вами спостерігати. Будьте щасливі завжди
  • Як це мило. Я не можу перестати переглядати його знову і знову
  • Ви дуже гарна та щаслива родина.
  • Яке задоволення спостерігати за вашої світлої парою
  • Дякую за відео! За те ,що показали ваші почуття! Це так зворушливо! Як ніби підгледіли за вами)
  • Краща реклама, так душевно і стільки любові! Приємно дивитися
  • ви прекрасні! з наступаючими святами!!
  • Які ви милі
  • Ви такі неймовірні, такі закохані та романтичні
  • Дуже красиві і гармонійні
  • Ви так мило соромитеся показувати свої почуття в кадрі :) це так мило :))

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна у шкіряному вбранні потрапила в модний конфуз.

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