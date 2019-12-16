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Как такое возможно? Маша Ефросинина в кожаном наряде попала в модный конфуз

Lite » Мода 16.12.2019 - 16:24
Как такое возможно? Маша Ефросинина в кожаном наряде попала в модный конфуз
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина и в такой ситуации не теряет чувства юмора и самообладания

Маша Ефросинина продолжает покорять образами с “марафона светских мероприятий”. Ранее Маша появилась в оригинальном образе, надев носки с туфлями. Украинская телеведущая и блогер едва ли не каждый день публикует обновления в своих соцсетях с различных столичных событий. Как обычно, отдельного внимания заслуживают стильные аутфиты ведущей. Новый выход красотки прошел под трендовым “созвездием кожи”.

Отметим, что наряды из эко-кожи - must have 2019 года, который наверняка перекочует также в следующие сезоны. У каждой уважающей себя модницы в гардеробе должно найтись место для наряда из кожи. При этом желательно - черного цвета. Ведь total black - еще один беспроигрышный тренд этого года.

Ефросинина умело продемонстрировала сразу два этих тренда. Телеведущая появилась на очередном модном мероприятии, которое прошло на днях в Киеве. Для выхода в свет Маша выбрала комбинезон с шортами-кюлотами, а также длинными рукавами. Комбинезон полностью черного цвета сделан из искусственной кожи. Образ дополняет еще один яркий элемент - высокие белоснежные сапоги. Из аксессуаров - черная сумка. Длинные волосы ведущая собрала в конский хвост.

Забавно, что на мероприятие в точно таком же образе пришла другая гостья. Однако Ефросинина не растерялась.

“Что делать, когда попал в #DoubleTrouble? Правильно, веселиться”, - подписала фото Маша.

Как такое возможно? Маша Ефросинина в кожаном наряде попала в модный конфуз

Как такое возможно? Маша Ефросинина в кожаном наряде попала в модный конфуз

Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Ефросининой поспешили прокомментировать ее новый образ:

  • “Я думала это не возможно) Маша, наряд потрясающий”
  • “Блин, а как такое возможно?? Прям тотал лук!”
  • “Ничего себе! Прям и модель сапог такая же) только оттенок чуточку другой”
  • “Классс, але Ваш комбінезон трішки кращий, без резинки та карманчика - мені більш довподоби”
  • “Вы просто огонь в этом прикиде)”
  • “Вот что значит быть в тренде”

Как такое возможно? Маша Ефросинина в кожаном наряде попала в модный конфуз

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Ефросинина рассказала о походе с сыном к полицейским.

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