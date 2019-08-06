Семейная идиллия: Ким Кардашьян отправились с мужем и дочкой в Токио

Ким Кардашьян – натура непредсказуемая. 38-летняя звезда то блистает на светских событиях, то уходит с головой в изучение прав человека, то окунается в бьюти-бизнес, то вдруг бросает все и отправляется с семьей на отдых. Именно это она и сделала, судя по ее страничке в Instagram. В Японию она полетела с Канье Уэстом и старшей дочкой Норт. Они показали серию кадров из знаменитого по всему миру японского музея teamLab Borderless. Здесь среди футуристических инсталляций они позируют с любимым мужем и уже ставшей популярной в сети дочкой.

Ким с мужем и дочкой в Японии (фото: instagram.com/kimkardashian)

Одета Ким в облегающее платье в полоску от американского бренда Maisie Wilen. В руки она взяла удобный рюкзак, а на ноги обула шлепанцы. Канье надел широкую рубашку в клетку и свободные брюки. А малышка подтвердила свой статус подрастающей модной иконы. Для выхода в свет она выбрала брюки-оверсайз и белую толстовку, которые дополнила своей любимой прической и массой аксессуаров. "Ночь в музее в Японии", – написала Ким под снимками.

Ким представляет новую кампанию (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, несколько часов назад она также объявила о запуске очередной серии косметики. "Я так рада сообщить о моей новой коллекции всех матовых формул: Matte Smoke & Matte Cocoa! Я черпаю вдохновение в макияже 90-х годов и просто в восторге, какой ностальгической получилась вся эта коллекция. В ней представлены 2 палитры теней для век с 10 панами, 6 губных помад в совершенно новой матовой формуле, 6 вкладышей для губ и 5 подводок для глаз. Matte Smoke & Matte Cocoa – это две совершенно разные цветовые гаммы, поэтому с этой коллекцией вы можете создать множество образов. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, попробуете это!!! Запуск в kkwbeauty.com в пятницу", – написала звезда.

Это одно из любимых платьев Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Как обычно, в рекламной кампании она снялась сама. Ким позирует в довольно откровенном образе – в черном белье и с ярким макияжем.