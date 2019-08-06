Сімейна ідилія: Кім Кардашьян вирушили з чоловіком і донькою в Токіо

Кім Кардашьян – натура непередбачувана. 38-річна зірка то блищить на світських подіях, то поринає з головою у вивчення прав людини, то занурюється в б'юті-бізнес, то раптом кидає все і їде з родиною на відпочинок. Саме це вона і зробила, судячи з її сторінці в Instagram. В Японію вона полетіла з Каньє Вестом і старшою донькою Норт. Вони показали серію кадрів зі знаменитого по всьому світу японського музею teamLab Borderless. Тут серед футуристичних інсталяцій вони позують з коханим чоловіком і вже стала популярною в мережі донькою.

Кім з чоловіком і донькою в Японії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Одягнена Кім в облягаюче плаття в смужку від американського бренду Maisie Wilen. В руки вона взяла зручний рюкзак, а на ноги взула капці. Каньє надів широку сорочку в клітинку та вільні штани. А малятко підкреслилиа свій статус підростаючої модної ікони. Для виходу в світ вона вибрала штани-оверсайз і білу толстовку, які доповнила своєї улюбленої зачіскою і масою аксесуарів. "Ніч у музеї в Японії", – написала Кім під знімками.

Кім представляє нову кампанію (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, кілька годин тому вона також оголосила про запуск чергової серії косметики. "Я так рада повідомити про мою нову колекцію всіх матових формул: Matte Smoke & Matte Cocoa! Я черпаю натхнення в макіяжі 90-х років і просто в захваті, який ностальгічною вийшла вся ця колекція. У ній представлені 2 палітри тіней для повік з 10 панами, 6 губних помад в абсолютно новій покращеній формулі, 6 вкладок для губ і 5 підводок для очей. Matte Smoke & Matte Cocoa – це дві абсолютно різні колірні гами, тому з цією колекцією ви можете створити безліч образів. Я не можу дочекатися, коли ви, друзі, спробуєте це!!! Запуск в kkwbeauty.com у п'ятницю", – написала зірка.

Це одна з улюблених суконь Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Як звичайно, в рекламній кампанії вона знялася сама. Кім позує в досить відвертому образі – в чорній білизнй і з яскравим макіяжем.