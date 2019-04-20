Секси мультяшка: Даша Астафьева вызвала фурор в сети горячей фотосессией

Украинская певица и актриса Даша Астафьева умеет приковать к себе всеобщее внимание - артистка регулярно радует своих фанатов весьма откровенными и "горячими" фотосессиями. При этом ее фото редко выглядят вульгарными, а скорее как эротическое искусство. Так, обольстительная красотка вновь вызвала фурор в сети пикантными фото, которые выложила в своем Instagram.

Даша позировала в уже знакомом поклонникам афро-парике, а также в нижнем белье и черной сетке сверху, демонстрируя роскошные формы и точеную фигуру.

"Мультяшка?" - поинтересовалась она у подписчиков.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На другом снимке Астафьева прикрылась черными перьями.

"Нерезкие кадры, часто самые любимые... Чтобы можно было ещё раз убедиться в состоянии, в эмоции и искренности. Размывается грань между кадром и зрителем", - отметила певица.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Фолловеры отметили, что Даше очень идет такой стиль, и засыпали ее восхищенными комментариями.

"Даша, Вы афигенно-крутая"

"Даша, Вы такая красивая"

"Кучеряшка Сью"

"Фотки сногсшибательные"

"Мяу конфетка"

"Чистый секс"

"Даша как всегда шикарна"

"Можно вечно любоваться, не устанешь. Ваша красота очень притягательна"

"Надо альбом записать в стиле 80-х"

"Даша, как всегда очень утончённо, греет душу"с

"До чего ж ты красивая Дашуль!!!!"

"Космос"

Напомним, ранее Даша Астафьева дала мастер-класс по эротическому позированию.

Также Астафьева показала откровенную фотосессию для легендарного журнала Playboy.