Секси мультяшка: Даша Астафьева вызвала фурор в сети горячей фотосессией

Певица позировала с афро-прической и в пикантном наряде
Украинская певица и актриса Даша Астафьева умеет приковать к себе всеобщее внимание - артистка регулярно радует своих фанатов весьма откровенными и "горячими" фотосессиями. При этом ее фото редко выглядят вульгарными, а скорее как эротическое искусство. Так, обольстительная красотка вновь вызвала фурор в сети пикантными фото, которые выложила в своем Instagram.
Даша позировала в уже знакомом поклонникам афро-парике, а также в нижнем белье и черной сетке сверху, демонстрируя роскошные формы и точеную фигуру.
"Мультяшка?" - поинтересовалась она у подписчиков.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
На другом снимке Астафьева прикрылась черными перьями.
"Нерезкие кадры, часто самые любимые... Чтобы можно было ещё раз убедиться в состоянии, в эмоции и искренности. Размывается грань между кадром и зрителем", - отметила певица.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Фолловеры отметили, что Даше очень идет такой стиль, и засыпали ее восхищенными комментариями.
Напомним, ранее Даша Астафьева дала мастер-класс по эротическому позированию.
Также Астафьева показала откровенную фотосессию для легендарного журнала Playboy.