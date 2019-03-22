Чувственная Астафьева взбудоражила сеть постельными фото для Playboy

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка позировала для мужского глянца полностью обнаженной

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно порадовала поклонников новым откровенным клипом на песню "Playmate", решила еще больше раскрыть пикантную тему и поделилась горячими снимками, сделанными в рамках съемки для известного мужского журнала Playboy. Фото сексуальная красотка опубликовала на своей странице в Instagram.

На откровенном кадре Даша позирует обнаженной в постели, однако все пикантные места прикрыты простыней. Дополняют образ крупные серьги-кольца.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На других же фото Астафьева лежит в кровати в облаке из белых перьев.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в восторг от чувственных кадров и засыпали артистку восхищенными комментариями.

"Невероятно красива"

"Такая красивая, похожа на француженку"

"Огонь"

"Это что-то невероятное"

"Классная живая фотография"

"Очень красивый кадр.Чувственно!"

"Это нереально крутые фото"

"Взгляд из глубины Себя"

"Даша ты богиня!"

"Рассматриваю уже несколько минут...не могу оторваться. Вы волшебны"

"Я прям засмотрелась!"

"Эта фотосессия лучшая! Все фото - шедевры! Вы на них такая красииииивая Даша!"

"Гениальное фото. Красиво, с настроением и шармом!)"

"Даша, Ви космос!"

"Инопланетянка!"

Напомним, ранее Даша Астафьева раздразнила пикантными фото со съемок нового клипа.

Мы также писали, что недавно телеведущая Леся Никитюк предложила Даше Астафьевой поучаствовать в конкурсе красоты среди звезд "Мисс Весна".