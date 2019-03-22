Чувственная Астафьева взбудоражила сеть постельными фото для Playboy

Артистка позировала для мужского глянца полностью обнаженной
Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно порадовала поклонников новым откровенным клипом на песню "Playmate", решила еще больше раскрыть пикантную тему и поделилась горячими снимками, сделанными в рамках съемки для известного мужского журнала Playboy. Фото сексуальная красотка опубликовала на своей странице в Instagram.
На откровенном кадре Даша позирует обнаженной в постели, однако все пикантные места прикрыты простыней. Дополняют образ крупные серьги-кольца.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
На других же фото Астафьева лежит в кровати в облаке из белых перьев.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Поклонники пришли в восторг от чувственных кадров и засыпали артистку восхищенными комментариями.
Напомним, ранее Даша Астафьева раздразнила пикантными фото со съемок нового клипа.
Мы также писали, что недавно телеведущая Леся Никитюк предложила Даше Астафьевой поучаствовать в конкурсе красоты среди звезд "Мисс Весна".