ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чувственная Астафьева взбудоражила сеть постельными фото для Playboy

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.03.2019 - 10:37
Чувственная Астафьева взбудоражила сеть постельными фото для Playboy
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка позировала для мужского глянца полностью обнаженной

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно порадовала поклонников новым откровенным клипом на песню "Playmate", решила еще больше раскрыть пикантную тему и поделилась горячими снимками, сделанными в рамках съемки для известного мужского журнала Playboy. Фото сексуальная красотка опубликовала на своей странице в Instagram.

На откровенном кадре Даша позирует обнаженной в постели, однако все пикантные места прикрыты простыней. Дополняют образ крупные серьги-кольца.

Чувственная Астафьева взбудоражила сеть постельными фото для Playboy

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На других же фото Астафьева лежит в кровати в облаке из белых перьев.

Чувственная Астафьева взбудоражила сеть постельными фото для PlayboyЧувственная Астафьева взбудоражила сеть постельными фото для Playboy

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в восторг от чувственных кадров и засыпали артистку восхищенными комментариями.

  • "Невероятно красива"
  • "Такая красивая, похожа на француженку"
  • "Огонь"
  • "Это что-то невероятное"
  • "Классная живая фотография"
  • "Очень красивый кадр.Чувственно!"
  • "Это нереально крутые фото"
  • "Взгляд из глубины Себя"
  • "Даша ты богиня!"
  • "Рассматриваю уже несколько минут...не могу оторваться. Вы волшебны"
  • "Я прям засмотрелась!"
  • "Эта фотосессия лучшая! Все фото - шедевры! Вы на них такая красииииивая Даша!"
  • "Гениальное фото. Красиво, с настроением и шармом!)"
  • "Даша, Ви космос!"
  • "Инопланетянка!"

Напомним, ранее Даша Астафьева раздразнила пикантными фото со съемок нового клипа.

Мы также писали, что недавно телеведущая Леся Никитюк предложила Даше Астафьевой поучаствовать в конкурсе красоты среди звезд "Мисс Весна".

Восточные страсти: MARUV снялась в горячей фотосессии для турецкого глянца Соблазнительная Даша Астафьева восхитила формами в провокационном клипе Playmate
Новости Украины певецДаша Астафьева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь