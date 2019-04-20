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Секси мультяшка: Даша Астафьева вызвала фурор в сети горячей фотосессией

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.04.2019 - 14:53
Секси мультяшка: Даша Астафьева вызвала фурор в сети горячей фотосессией
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица позировала с афро-прической и в пикантном наряде

Украинская певица и актриса Даша Астафьева умеет приковать к себе всеобщее внимание - артистка регулярно радует своих фанатов весьма откровенными и "горячими" фотосессиями. При этом ее фото редко выглядят вульгарными, а скорее как эротическое искусство. Так, обольстительная красотка вновь вызвала фурор в сети пикантными фото, которые выложила в своем Instagram.

Даша позировала в уже знакомом поклонникам афро-парике, а также в нижнем белье и черной сетке сверху, демонстрируя роскошные формы и точеную фигуру.

"Мультяшка?" - поинтересовалась она у подписчиков.

Секси мультяшка: Даша Астафьева вызвала фурор в сети горячей фотосессией

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Секси мультяшка: Даша Астафьева вызвала фурор в сети горячей фотосессией

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На другом снимке Астафьева прикрылась черными перьями.

"Нерезкие кадры, часто самые любимые... Чтобы можно было ещё раз убедиться в состоянии, в эмоции и искренности. Размывается грань между кадром и зрителем", - отметила певица.

Секси мультяшка: Даша Астафьева вызвала фурор в сети горячей фотосессией

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Фолловеры отметили, что Даше очень идет такой стиль, и засыпали ее восхищенными комментариями.

  • "Даша, Вы афигенно-крутая"
  • "Даша, Вы такая красивая"
  • "Кучеряшка Сью"
  • "Фотки сногсшибательные"
  • "Мяу конфетка"
  • "Чистый секс"
  • "Даша как всегда шикарна"
  • "Можно вечно любоваться, не устанешь. Ваша красота очень притягательна"
  • "Надо альбом записать в стиле 80-х"
  • "Даша, как всегда очень утончённо, греет душу"с
  • "До чего ж ты красивая Дашуль!!!!"
  • "Космос"

Напомним, ранее Даша Астафьева дала мастер-класс по эротическому позированию.

Также Астафьева показала откровенную фотосессию для легендарного журнала Playboy.

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