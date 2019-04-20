Секси мультяшка: Даша Астаф'єва викликала фурор в мережі гарячою фотосесією

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка позувала з афро-зачіскою і в пікантному вбранні

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва вміє прикувати до себе загальну увагу - артистка регулярно радує своїх фанатів досить відвертими і "гарячими" фотосесіями. При цьому її фото рідко виглядають вульгарними, а скоріше як еротичне мистецтво. Так, зваблива красуня знову викликала фурор в мережі пікантними фото, які виклала у своєму Instagram.

Даша позувала у вже знайомій шанувальникам афро-перуці, а також в нижній білизні і чорній сітці зверху, демонструючи розкішні форми і фігуру.

"Мультяшка?" - поцікавилася вона у підписників.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На іншому знімку Астаф'єва прикрилася чорним пір'ям.

"Нерізкі кадри, часто самі улюблені... Щоб можна було ще раз переконатися у стані, в емоції і щирості. Розмивається грань між екраном і глядачем", - зазначила співачка.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Фолловери відзначили, що Даші дуже йде такий стиль, і засипали її захопленими коментарями.

"Даша, Ви офігєнно-крута"

"Даша, Ви така красива"

"Кучеряшка Сью"

"Фотки карколомні"

"Мяу цукерочка"

"Чистий секс"

"Даша як завжди шикарна"

"Можна милуватися вічно, не втомишся. Ваша краса дуже приваблива"

"Треба записати альбом в стилі 80-х"

"Даша, як завжди дуже витончено, гріє душу"

"До чого ж ти красива Дашуль!!!!"

"Космос"

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва дала майстер-клас з еротичного позування.

Також Астаф'єва показала відверту фотосесію для легендарного журналу Playboy.