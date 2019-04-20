ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Секси мультяшка: Даша Астаф'єва викликала фурор в мережі гарячою фотосесією

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.04.2019 - 14:53
Секси мультяшка: Даша Астаф'єва викликала фурор в мережі гарячою фотосесією
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка позувала з афро-зачіскою і в пікантному вбранні

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва вміє прикувати до себе загальну увагу - артистка регулярно радує своїх фанатів досить відвертими і "гарячими" фотосесіями. При цьому її фото рідко виглядають вульгарними, а скоріше як еротичне мистецтво. Так, зваблива красуня знову викликала фурор в мережі пікантними фото, які виклала у своєму Instagram.

Даша позувала у вже знайомій шанувальникам афро-перуці, а також в нижній білизні і чорній сітці зверху, демонструючи розкішні форми і фігуру.

"Мультяшка?" - поцікавилася вона у підписників.

Секси мультяшка: Даша Астаф'єва викликала фурор в мережі гарячою фотосесією

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Секси мультяшка: Даша Астаф'єва викликала фурор в мережі гарячою фотосесією

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На іншому знімку Астаф'єва прикрилася чорним пір'ям.

"Нерізкі кадри, часто самі улюблені... Щоб можна було ще раз переконатися у стані, в емоції і щирості. Розмивається грань між екраном і глядачем", - зазначила співачка.

Секси мультяшка: Даша Астаф'єва викликала фурор в мережі гарячою фотосесією

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Фолловери відзначили, що Даші дуже йде такий стиль, і засипали її захопленими коментарями.

  • "Даша, Ви офігєнно-крута"
  • "Даша, Ви така красива"
  • "Кучеряшка Сью"
  • "Фотки карколомні"
  • "Мяу цукерочка"
  • "Чистий секс"
  • "Даша як завжди шикарна"
  • "Можна милуватися вічно, не втомишся. Ваша краса дуже приваблива"
  • "Треба записати альбом в стилі 80-х"
  • "Даша, як завжди дуже витончено, гріє душу"
  • "До чого ж ти красива Дашуль!!!!"
  • "Космос"

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва дала майстер-клас з еротичного позування.

Також Астаф'єва показала відверту фотосесію для легендарного журналу Playboy.

"Розкішна діва": Ані Лорак в латексному вбранні вразила фанів витонченою фігурою "Це незаконно": MARUV поділилася провокаційним фото
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України певецДаша Астаф'єва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся