Сексапільна зебра: MARUV розбурхала пікантними кадрами зі зйомок нового кліпу

Артистка в незвичайному вбранні позує в провокаційних позах
Епатажна українська співачка MARUV - відома любителька провокації і регулярно тішить шанувальників новими гарячими фотосесіями і відвертими кадрами. У листопаді артистка влаштувала справжнє свято своїм фанатам і випустила відразу декілька відеоробіт - наприклад, кліп To Be Mine,, який тут же підірвав мережу. А тепер вона поділилася на своїй сторінці в Instagram пікантними кадрами зі зйомок ще одного ролика.
Артистка опублікувала цілу серію неймовірних знімків бекстейджу зйомок кліпу на пісню Don't U Waste My Time, яка входить до її нового альбому Hellcat Story.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
На фото MARUV постала в ефектному образі сексапільної зебри - співачка приміряла облягаючий чорно-білий латексний костюм, а доповнили вражаючий лук чорні стрипи і шкіряне кепі.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Зірка позує в провокаційних позах в самих різних локаціях - біля ліхтарного стовпа, який вона використовує в якості пілона, на лавці, і навіть на дереві разом зі своєю підтанцьовкою. Дівчата-танцівниці одягнені в такі ж вбрання, як і Анна Корсун (справжнє ім'я артистки, - прим. ред.).
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
До речі, сам кліп вже також був оприлюднений.
Шанувальники поспішили засипати кохану співачку захопленими коментарями - особливо їх вразили кадри із зебрами на деревах.
Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)
Нагадаємо, раніше зухвала MARUV здивувала оригінальним фото з чоловіком.