Сексапільна зебра: MARUV розбурхала пікантними кадрами зі зйомок нового кліпу

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Артистка в незвичайному вбранні позує в провокаційних позах

Епатажна українська співачка MARUV - відома любителька провокації і регулярно тішить шанувальників новими гарячими фотосесіями і відвертими кадрами. У листопаді артистка влаштувала справжнє свято своїм фанатам і випустила відразу декілька відеоробіт - наприклад, кліп To Be Mine,, який тут же підірвав мережу. А тепер вона поділилася на своїй сторінці в Instagram пікантними кадрами зі зйомок ще одного ролика.

Артистка опублікувала цілу серію неймовірних знімків бекстейджу зйомок кліпу на пісню Don't U Waste My Time, яка входить до її нового альбому Hellcat Story.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

На фото MARUV постала в ефектному образі сексапільної зебри - співачка приміряла облягаючий чорно-білий латексний костюм, а доповнили вражаючий лук чорні стрипи і шкіряне кепі.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Зірка позує в провокаційних позах в самих різних локаціях - біля ліхтарного стовпа, який вона використовує в якості пілона, на лавці, і навіть на дереві разом зі своєю підтанцьовкою. Дівчата-танцівниці одягнені в такі ж вбрання, як і Анна Корсун (справжнє ім'я артистки, - прим. ред.).

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

До речі, сам кліп вже також був оприлюднений.

Шанувальники поспішили засипати кохану співачку захопленими коментарями - особливо їх вразили кадри із зебрами на деревах.

Яка киця

Хижачки

Шикарна

Черговий шедевр

Дуже крута, цікава музика, Марув ти НАМБЕР УАН!) Давай більше епізодів!)

Ох вже ці вегани)

Зебра

Ось так йдеш ввечері в парку, а там Марув видосы знімає

Мені цікаво як вони залізли на дерево

Тигриці

Зебри під речовинами)

Шалено сексуальна красуня!!!!!

Красуні

Стиль на висотіяк завжди!)))

Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше зухвала MARUV здивувала оригінальним фото з чоловіком.