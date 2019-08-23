Сексапільна Тіна Кароль спокушає молодих красенів у новому кліпі "Вабити"

Співачка похвалилася витонченою фігурою у відвертих образах
Українська поп-діва Тіна Кароль, яка останні дні розбурхувала уяву шанувальників, публікуючи в мережі гарячі кадри зі своєї нової відеороботи на пісню "Вабити", нарешті презентувала довгоочікуваний кліп. Ролик був опублікований на офіційному Youtube-каналі виконавиці і за кілька годин набрав понад 260 тисяч переглядів.
Відзначимо, що в новому кліпі Тіна стала справжньою спокусницею - сексуальною, кокетливою і променистою, а також трохи грайливою. Такою ми її давно не бачили!
У відвертому купальнику, короткому боді або зворушливій сукні з принтом вишеньок співачка з легкістю поєднує сексуальність, веселощі та хороший настрій. При цьому Кароль дає нам зрозуміти, що це всього лише fun, ще одна грань її яскравого характеру.
Відео: Тіна Кароль - Вабити (youtube.com/TinaKarol)
За сюжетом кліпу два працівника, роль яких дісталася талановитим танцюристам Josh Killacky і Tim Milgram, домагаються уваги своєї сексуальної господині Тіни. Та ж купається в басейні, млосно засмагає, займається спортом і запалює на танцполі в клубі разом з обома красенями.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Чи вдалося їм підкорити серце сексапільної красуні чи це залишиться лише їх таємною фантазією - дивіться у кліпі Тіни Кароль "Вабити"!
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники артистки залишилися в захваті від яскравого кліпу і засипали Тіну компліментами в коментарях.
Скріншот коментарів (youtube.com/TinaKarol)
Нагадаємо, Тіна Кароль умилила мережу кумедним відео з 10-річним сином Веніаміном, в якому хлопчик підтримує маму перед виходом кліпу Вабити і заодно її вчить англійської мови.
Раніше Тіна Кароль розповіла, які таланти перейшли її 10-річному сину Веніаміну від померлого батька Євгенія Огіра. За її словами, у хлопчика відмінні здібності до математики.