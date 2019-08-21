Тина Кароль призналась, какие таланты перешли ее 10-летнему сыну от отца

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль также рассказала, как они с Вениамином проводят время вместе

Тина Кароль не часто рассказывает поклонникам о своем сыне - 10-летнем Вениамине. Как-то Кароль растрогала сеть танцем с подросшим сыночком. Вениамин обнимает маму за талию и покрепче к ней прижимается! И вот, за кулисами праздничного концерта "З Днем народження, Україно!", который канал "Украина" покажет в эту субботу 24 августа в 20:00, певица немного рассказала о сыне, а также призналась, кто стал автором ее откровенной фотосессии в Лос-Анджелесе.

Звезда призналась, что летом подписала новый контракт в Америке. И его подробности артистка пока держит в тайне. А вот кто делал все откровенные фотографии, которые вызвали настоящий фурор в сети, призналась.

"Это поклонница. Так случилось, что девушка подросла и стала профессиональным фотографом, зовут ее Алина и она предложила мне сделать съемку, я не отказалась. Это все было очень спонтанно, спасибо, что вы спросили", - благодарит Кароль журналистов "Зіркового шляху".

Тина Кароль во время откровенной пляжной фотосессии в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/tina_karol)

Поделилась Кароль с телеканалом "Украина" и личным. В частности, рассказала, как они с сыном Вениамином любят проводить вместе время.

"Веня обычный мальчик, как в каждой семье, дети, мальчики, внучек и т.д. То есть он милый, добрый мальчик, который подрастает и дальше выберет свою какую-то профессию, продолжать творческую не думаю, и я очень горжусь своим сыном. Он, кстати, очень хорошо мыслит в математике, лучше, чем мама", - говорит Кароль и добавила, что эти способности передались мальчику от отца.

Кароль с сыном Вениамином

Выступление Тины Кароль и других топовых артистов Украины в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители смогут увидеть уже в эту субботу 24 августа в 20:00 в эфире канала "Украина"

Напомним, ранее ина Кароль обнажилась на камеру, вызвав фурор.