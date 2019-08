Невероятно мило: сын Тины Кароль учит маму английскому (видео)

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Мальчик поддержал маму перед выходом ее нового клипа

Тина Кароль, которая ранее растрогала сеть танцем с подросшим сыночком, старается проводить с Вениамином как можно больше времени - ведь мальчик учится в Великобритании и видятся они далеко не каждый день. 22 августа у певицы запланировала премьера нового клипа на песню "Вабити", горячими кадрами из которого она дразнила своих поклонников последние дни.

10-летний Веня решил поддержать и подбодрить маму перед выходом ролика, а она сняла это на видео. В сториз InstagramТина опубликовала трогательный ролик с сыном, а также видео появилось на страничке ее фан-клуба.

Действие происходит у доски в школьном классе, на которой Веня написал слова поддержки на английском языке. Кароль начинает читать их:

"Well done, mum. You have finished your clip. Horay! 3x3".

При этом одно слово она произнесла не совсем правильно, и Веня тут же ее поправил - не зря ведь он живет на родине английского языка! Также мальчик не смог вспомнить слово "мел" на русском - а вот на английском без проблем.

Видео: сын Тины Кароль Вениамин (instagram.com/tina_karol)

Милое видео тут же набрало множество растроганных комментариев от фанатов, которые также с нетерпением ждут премьеру клипа.

