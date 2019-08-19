"Разожгла пожар": Тина Кароль соблазняет идеальной фигурой в купальнике

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица продолжает подогревать интерес к своему новому клипу

Поклонники Тины Кароль замерли в нетерпении - ведь совсем скоро должен выйти новый клип певицы на композицию под названием "Бавити". Ну а пока она именно этим и занимается в сети - манит и соблазняет фанатов "жаркими" кадрами из видеоработы, которая обещает быть весьма откровенной.

На своей странице в Instagram Тина опубликовала еще пару горячих фото со съемок, на которых продемонстрировала свою идеальную фигуру во всей красе. Ведь артистка позировала в одном лишь цельном купальнике белого цвета. Отметим, что пикантный наряд оригинального кроя, а еще одной интересной деталью является пояс, завязанный спереди.

Кароль запечатлена в красивом саду. На одном из фото она нежно гладит по щеке белоснежную скульптуру, стоя боком к камере.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На еще одном кадре исполнительница позирует анфас, однако смотрит не в объектив, а задумчиво куда-то вдаль, чувственно приоткрыв губы.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Премьера клипа "Вабити" состоится уже 22 августа.

Взбудораженные фанаты искупали Тину в лавине восхищенных комплиментов, отмечая, что уже просто не знают, как же дожить до премьеры видео.

Этот купальник определенно был сшит для тебя

Девушка, вы выглядите на все 18!!!

Какая худышка

Хочу стать этой скульптурой , чтоб меня Тина гладила по щечке

Секас

РАЗОЖГЛА ПОЖАР В КВАРТИРЕ

Тина, в чем секрет такой идеальной фигуры и красоты?

Тина Григорьевна, даже не знаю что и говорить, ВЫ ПРОСТО БАВИТЕ-ВАБИТЕ

Да в принципе ты уже нас "вабиш" а что ещё ожидать от клипа??? Умрем да?

Це буде бомба

Убиваешь

Красуня наша

Скриншот комментариеа (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль рассказала, какую литературу любит читать. По словам певицы, ей всегда нравились вдохновляющие истории творческих личностей, а формат книг она предпочитает электронный.

Ранее Тина Кароль поразила сеть откровенным черно-белым фото без белья. Певица позировала в короткой трикотажной кофточке, сквозь которую отчетливо просвечиваются соски.