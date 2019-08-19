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"Разожгла пожар": Тина Кароль соблазняет идеальной фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.08.2019 - 13:26
"Разожгла пожар": Тина Кароль соблазняет идеальной фигурой в купальнике
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица продолжает подогревать интерес к своему новому клипу

Поклонники Тины Кароль замерли в нетерпении - ведь совсем скоро должен выйти новый клип певицы на композицию под названием "Бавити". Ну а пока она именно этим и занимается в сети - манит и соблазняет фанатов "жаркими" кадрами из видеоработы, которая обещает быть весьма откровенной.

На своей странице в Instagram Тина опубликовала еще пару горячих фото со съемок, на которых продемонстрировала свою идеальную фигуру во всей красе. Ведь артистка позировала в одном лишь цельном купальнике белого цвета. Отметим, что пикантный наряд оригинального кроя, а еще одной интересной деталью является пояс, завязанный спереди.

Кароль запечатлена в красивом саду. На одном из фото она нежно гладит по щеке белоснежную скульптуру, стоя боком к камере.

&quot;Разожгла пожар&quot;: Тина Кароль соблазняет идеальной фигурой в купальнике

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На еще одном кадре исполнительница позирует анфас, однако смотрит не в объектив, а задумчиво куда-то вдаль, чувственно приоткрыв губы.

&quot;Разожгла пожар&quot;: Тина Кароль соблазняет идеальной фигурой в купальнике

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Премьера клипа "Вабити" состоится уже 22 августа.

Взбудораженные фанаты искупали Тину в лавине восхищенных комплиментов, отмечая, что уже просто не знают, как же дожить до премьеры видео.

  • Этот купальник определенно был сшит для тебя
  • Девушка, вы выглядите на все 18!!!
  • Какая худышка
  • Хочу стать этой скульптурой , чтоб меня Тина гладила по щечке
  • Секас
  • РАЗОЖГЛА ПОЖАР В КВАРТИРЕ
  • Тина, в чем секрет такой идеальной фигуры и красоты?
  • Тина Григорьевна, даже не знаю что и говорить, ВЫ ПРОСТО БАВИТЕ-ВАБИТЕ
  • Да в принципе ты уже нас "вабиш" а что ещё ожидать от клипа??? Умрем да?
  • Це буде бомба
  • Убиваешь
  • Красуня наша

&quot;Разожгла пожар&quot;: Тина Кароль соблазняет идеальной фигурой в купальнике

Скриншот комментариеа (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль рассказала, какую литературу любит читать. По словам певицы, ей всегда нравились вдохновляющие истории творческих личностей, а формат книг она предпочитает электронный.

Ранее Тина Кароль поразила сеть откровенным черно-белым фото без белья. Певица позировала в короткой трикотажной кофточке, сквозь которую отчетливо просвечиваются соски.

Искусительница: Тина Кароль раззадорила жаркими кадрами из нового клипа "Цунами возбуждения": Тина Кароль поразила откровенным фото без белья
Новости Украины Тина Карольфигура
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