"Сьогодні взагалі не спали": Тодоренко розповіла про перші труднощі з дитиною

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча планує зайнятися читанням книг по вихованню дітей

Регіна Тодоренко, яка 5 грудня народила сина, розповіла про перші труднощі, з якими зіткнулася після пологів. Вона зізналася, що минулу ніч не спала взагалі, а також розповіла, що в планах у неї прочитати кілька книг по вихованню дитини. Про це Тодоренко написала в своєму блозі у Instagram.

Тодоренко не прямо написала, що сон "пішов" у зв'язку з батьківськими обов'язками, але натякнула на це відповідною літературою, додавши, що "сім'я веде роботу над собою".

"Сьогодні взагалі не спали, а по нам і не скажеш. План на канікули майже виконано: Серіал "Анатомія Пристрасті"; "Таємна опора" Л. Петрановська; "Чого хоче ваш малюк" Трейсі Хогг; "Найважливіша книга для батьків" Ю. Гіппенрейтер. Сім'я веде роботу над собою", — написала Тодоренко.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

До публікації телеведуча прикріпила спільний знімок зі своїм чоловіком Владом Топаловим на тлі котеджу.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Фанати пари підтримали починання Тодоренко і Топалова в прочитанні книг по вихованню дітей.

"Молодці, що читаєте книги по вихованню))", "Таємна опора" просто офігенна книга!!!! Регіна, дуже раджу!!!! Вона змінила моє ставлення до дитини!", "Ось! Ці книги потрібно ввести в обов'язкову програму для всіх батьків! Які ви молодці!" — пишуть користувачі під знімком.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко показала кумедне фото з сином і батьками.

Також ми писали, що Тодоренко зворушливо подякувала Топалову за сина.

Відео: video.rbc.ua