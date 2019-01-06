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"Сьогодні взагалі не спали": Тодоренко розповіла про перші труднощі з дитиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.01.2019 - 16:39
"Сьогодні взагалі не спали": Тодоренко розповіла про перші труднощі з дитиною
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча планує зайнятися читанням книг по вихованню дітей

Регіна Тодоренко, яка 5 грудня народила сина, розповіла про перші труднощі, з якими зіткнулася після пологів. Вона зізналася, що минулу ніч не спала взагалі, а також розповіла, що в планах у неї прочитати кілька книг по вихованню дитини. Про це Тодоренко написала в своєму блозі у Instagram.

Тодоренко не прямо написала, що сон "пішов" у зв'язку з батьківськими обов'язками, але натякнула на це відповідною літературою, додавши, що "сім'я веде роботу над собою".

"Сьогодні взагалі не спали, а по нам і не скажеш. План на канікули майже виконано: Серіал "Анатомія Пристрасті"; "Таємна опора" Л. Петрановська; "Чого хоче ваш малюк" Трейсі Хогг; "Найважливіша книга для батьків" Ю. Гіппенрейтер. Сім'я веде роботу над собою", — написала Тодоренко.

&quot;Сьогодні взагалі не спали&quot;: Тодоренко розповіла про перші труднощі з дитиною

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

До публікації телеведуча прикріпила спільний знімок зі своїм чоловіком Владом Топаловим на тлі котеджу.

&quot;Сьогодні взагалі не спали&quot;: Тодоренко розповіла про перші труднощі з дитиною

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Фанати пари підтримали починання Тодоренко і Топалова в прочитанні книг по вихованню дітей.

"Молодці, що читаєте книги по вихованню))", "Таємна опора" просто офігенна книга!!!! Регіна, дуже раджу!!!! Вона змінила моє ставлення до дитини!", "Ось! Ці книги потрібно ввести в обов'язкову програму для всіх батьків! Які ви молодці!" — пишуть користувачі під знімком.

&quot;Сьогодні взагалі не спали&quot;: Тодоренко розповіла про перші труднощі з дитиною

&quot;Сьогодні взагалі не спали&quot;: Тодоренко розповіла про перші труднощі з дитиною

&quot;Сьогодні взагалі не спали&quot;: Тодоренко розповіла про перші труднощі з дитиною

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко показала кумедне фото з сином і батьками.

Також ми писали, що Тодоренко зворушливо подякувала Топалову за сина.

Відео: video.rbc.ua

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Новини України Влад ТопаловдетиРегіна Тодоренко
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