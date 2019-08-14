"Сегодня твой день": Тина Кароль трогательно обратилась к безвременно ушедшему мужу

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица всегда помнит о важной дате

Тина Кароль всегда с замиранием сердца вспоминает о своем муже Евгение Огире, жизнь которого унесла страшная болезнь, перед которой он оказался бессильным. Певица долго боролась за любимого мужчины и так и не смогла смериться с его потерей. Сегодня, 14 августа, Евгений отпраздновал бы очередной день рождения. Конечно, такую дату обойти вниманием артистка не могла. В сториз Instagram она оставила короткий ролик в память о горячо любимом и безвременно ушедшем супруге.

Певица сделала небольшой коллаж – на фоне панорамы загородного дома и роскошного сада, а также зеленых лужаек видно портрет певицы. Она сопроводила видео щемящей подписью: "Сегодня твой день. С днем рождения, любимый".

Кстати, дом, в котором сейчас проживает певица, а также ее сын Вениамин, который на протяжение учебного года находится в Лондоне, начал строить Евгений для любимых жены и ребенка.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Правда, заканчивать строительство артистке пришлось одной, но она справилась с этой непростой задачей. В доме немало вещей, напоминающих Тине о любимом человека и их совместно, пусть и непродолжительном, но счастливом пути.

Также поп-дива обожает выращивать розы и фрукты. Она может похвастаться огромным розарием с множеством благоухающих и цветущих кустов, а также щедрым урожаем. Певица показала спелые яблоки и огромные гроздья крупного винограда разных сортов.

Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, что Тина Кароль опубликовала одновременно забавный и эффектный пляжный фотосет у океана.

Ране Тина Кароль очаровала чувственным снимком на пляже в коротком белом топе и белоснежных шортах.