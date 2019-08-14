"Сьогодні твій день": Кароль зворушливо звернулася до чоловіковка, що передчасно пішов з життя

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка завжди пам'ятає про важливу дату

Тіна Кароль завжди з завмиранням серця згадує про свого чоловіка Євгена Огіра, життя якого забрала страшна хвороба, перед якою він виявився безсилим. Співачка довго боролася за коханого чоловіка і так і не змогла змиритися з його втратою. Сьогодні, 14 серпня, Євген відсвяткував черговий день народження. Звичайно, таку дату обійти увагою артистка не могла. У сторіз Instagram вона залишила короткий ролик в пам'ять про коханого, що передчасно ішов з життя

Співачка зробила невеликий колаж – на тлі панорами заміського будинку і розкішного саду, а також зелених галявин видно портрет співачки. Вона супроводила відео щемливої підписом: "Сьогодні твій день. З днем народження, коханий".

До речі, будинок, у якому нині проживає співачка, а також її син Веніамін, який протягом навчального року знаходиться в Лондоні, почав будувати Євген для коханих дружини і дитини.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Щоправда, закінчувати будівництво артистці довелося самій, але вона впоралася з цим непростим завданням. В будинку чимало речей, що нагадують Тіні про кохану людину та їх спільний, хай і нетривалий, але щасливому шлях.

Також поп-діва обожнює вирощувати троянди і фрукти. Вона може похвалитися величезним розарієм з безліччю запашних і квітучих кущів, а також щедрим урожаєм. Співачка показала стиглі яблука і величезні грона винограду різних сортів.

Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, що Тіна Кароль опублікувала одночасно кумедний і ефектний пляжний фотосет океану.

Рані Тіна Кароль зачарувала чуттєвим знімком на пляжі в короткому білому топі і білосніжних шортах.