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Прожигающий взгляд: Тина Кароль сразила чувственностью на пляже

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.07.2019 - 17:52
Прожигающий взгляд: Тина Кароль сразила чувственностью на пляже
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Певица показала новые фото с пляжного фотосета в США

Украинская поп-дива Тина Кароль продолжает радовать поклонников все новыми и новыми снимками откровенного пляжного фотосета, сделанного в США. Певица регулярно публикует несколько свежих кадров, не переставая восхищать преданных фанов. Волнительные позы, проникновенный взгляд, соблазнительные наряды несколько не типичны для звезды, поэтому ее новые образы поклонники воспринимают с особым интересом.

В  Instagram Тіна разместила коллаж из чувственных фото. Она лежит на песке в белоснежном костюме, состоящем из шортов и кроп-топа. Наряд эффектно подчеркивает плоский животик и тонкую талию звезды, а также дает возможность поклонникам полюбоваться ее упругими бедрами.

Волосы Тины переброшены на одну сторону и ниспадают объемным потоком на плечи. В макияже акцент сделан на глаза, а взгляд знаменитости фаны тут же окрестили "прожигающим".

Прожигающий взгляд: Тина Кароль сразила чувственностью на пляже

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

"Прекрасна. Не така, як всі. Без шаблонів і нав’язаних еталонів. Шикарна і неповторна", "Хищник", "Красуня", "Хороша Тина ух!", "Тіночка, вибачайте, але Ви ходячий с..кс. І водночас втілення ніжності і жіноцтва", "Шикарная женщина", "Вызывайте пожарную", "Взрыв мозга, да и эмоциииий!" - восторгались комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль уже делилась кадрами в аналогичном наряде. Она устроила фотосет на песке у океана, позировала возле домика спасателей на пляже, демонстрируя аппетитные формы с различных ракурсов.

 

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кроль одновременно заинтриговала и соблазнила коротким роликом с бэкстейджа пляжной фотосессии в США.

Также Тина Кароль очаровала фанов  нежным "домашним" образом в уютном белом свитере.

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Новости Украины Тина Кароль
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