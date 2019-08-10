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Мокрая с ног до головы: Тина Кароль в трусиках и топе устроила эффектный пляжный фотосет

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.08.2019 - 15:15
Мокрая с ног до головы: Тина Кароль в трусиках и топе устроила эффектный пляжный фотосет
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица показаала бекстейдж фотосессии у океана

Тина Кароль продолжает волновать поклонников эффектными снимками со своей последней фотосессии на берегу океана в США. Певица то и дело публикует один снимок горячее другого, на которых запечатлена в пикантных нарядах – коротких топах, шортах и трусиках с высокой посадкой. Фото поп-дивы выходят не просто сексапильными, но и невероятно эстетичными, о чем ей не устают говорить преданные фаны. На свежем кадре в Instagram певица показала одновременнно забавный и волнующий  бэкстейдж возле причала.

Поп-дива позирует, отперевшись о сваи моста, который уходит в океан. Она прижалась спиной к огромной колоне и лучезарно улыбается в камеру.

На звезде – короткий топ с рукавами три четверти и трусики с высокой посадкой, которые сделали акцент на ее округлых соблазнительных бедрах и позволили рассмотреть стройные ножки. На втором кадре коллажа на Тину летит целый фонтан брызг, окатив певицу с ног до головы.  

Мокрая с ног до головы: Тина Кароль в трусиках и топе устроила эффектный пляжный фотосет

 

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фанатам пришлись по вкусу игривые веселые снимки, и они даже успели окрестить их "за минуту до", намекая на то, что Тине спонтанно пришлось искупаться в воде.

Мокрая с ног до головы: Тина Кароль в трусиках и топе устроила эффектный пляжный фотосет

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

  • Бомба
  • Аааа красивая!
  • Как это красиво!
  • Класне фото!
  • Женщина космос, идеал
  • Вау, очень классно
  • Секунда до того что Тина мокрая, Тин, надо было уже упасть воду!
  • Какая девочка! Милая и опасная
  • Обалдеть, красотка
  • Прекрасные фото
  • За секунду до
  • Ты волнуешь нас
  • Накрыло девочку
  • Королева моря
 

Скриншот комментариев

Напомним, кто Тина Кароль очаровала пикантным снимком на пляже в очередной раз представ перед фанами в соблазнительном образе.

Ранее  Тина Кароль засветила стройные ножки в эффектном платье на концерте в Одессе.

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Новости Украины Тина Кароль
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