ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Седая Даша Астафьева поразила образом Снежной Королевы

Lite » Звезды 09.11.2018 - 19:05
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Певица по-своему готовится к встрече зимы

Певица и актриса Даша Астафьева знает, как удивлять своих поклонников. Так, на своей nstagram-страничке украинская исполнительница предстала в достаточно эпатажном образе.

Астафьева опубликовала завораживающее селфи, на котором позирует в оригинальном мейкапе: белые ресницы, фарфоровый цвет кожи, седые волосы и яркая розовая помада.

Некоторые поклонники Астафьевой отметили, что это образ Снежной Королевы.

А вот сама Астафьева с юмором подписала свое фото следующим образом:

"Сразу после того, как прочитала прогноз погоды… Утепляйтесь, зима близко".

Даша Астафьева

Необычная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Кстати, до этого Астафьева восхищала своих фанов кардинально противоположным — очень нежным и ранимым ретро-образом. Это перевоплощение также можно увидеть в новом клипе Астафьевой на провокационную песню "Fetish".

Поклонники певицы поспешили оставить свои отзывы на тему ее непривычного образа.

"Снежная Королева", — отмечает victoriasecret.u.a.

"Зима близко. Король ночи скачет", — улыбается stadnik.

"Что, приморозило?" — смеется nataliharcenko14.

Напомним, что на данный момент Даша Астафьева активно снимается в фильмах украинского производства. Один из таких — комедийная лента "Продюсер", которую обещают показать лишь в конце 2019. Вместе с Астафьевой на сценической площадке также играют блогер Леша Дурнев, певицы Слава Каминская и Мишель Андраде, а также одну из ролей сыграл Павел Зибров.

Сама же Астафьева активно делиться различными фотографиями со съемок фильма. Недавно исполнительница показала свои аппетитные формы на беговой дорожке. Отмечается, что эти эпизоды также войдут в ленту "Продюсер".

До этого, Астафьева прям-таки шокировала поклонников своим мрачным образом для Хэллоуина 2018. Вместе с певицей в кадре также появился украинский продюсер Потап.

Даша Астафьева: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

Новости Украины Даша Астафьева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь