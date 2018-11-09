Седая Даша Астафьева поразила образом Снежной Королевы

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Певица по-своему готовится к встрече зимы

Певица и актриса Даша Астафьева знает, как удивлять своих поклонников. Так, на своей nstagram-страничке украинская исполнительница предстала в достаточно эпатажном образе.

Астафьева опубликовала завораживающее селфи, на котором позирует в оригинальном мейкапе: белые ресницы, фарфоровый цвет кожи, седые волосы и яркая розовая помада.

Некоторые поклонники Астафьевой отметили, что это образ Снежной Королевы.

А вот сама Астафьева с юмором подписала свое фото следующим образом:

"Сразу после того, как прочитала прогноз погоды… Утепляйтесь, зима близко".

Необычная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Кстати, до этого Астафьева восхищала своих фанов кардинально противоположным — очень нежным и ранимым ретро-образом. Это перевоплощение также можно увидеть в новом клипе Астафьевой на провокационную песню "Fetish".

Поклонники певицы поспешили оставить свои отзывы на тему ее непривычного образа.

"Снежная Королева", — отмечает victoriasecret.u.a.

"Зима близко. Король ночи скачет", — улыбается stadnik.

"Что, приморозило?" — смеется nataliharcenko14.

Напомним, что на данный момент Даша Астафьева активно снимается в фильмах украинского производства. Один из таких — комедийная лента "Продюсер", которую обещают показать лишь в конце 2019. Вместе с Астафьевой на сценической площадке также играют блогер Леша Дурнев, певицы Слава Каминская и Мишель Андраде, а также одну из ролей сыграл Павел Зибров.

Сама же Астафьева активно делиться различными фотографиями со съемок фильма. Недавно исполнительница показала свои аппетитные формы на беговой дорожке. Отмечается, что эти эпизоды также войдут в ленту "Продюсер".

До этого, Астафьева прям-таки шокировала поклонников своим мрачным образом для Хэллоуина 2018. Вместе с певицей в кадре также появился украинский продюсер Потап.

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