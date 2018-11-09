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Сива Даша Астаф'єва вразила образом Снігової Королеви

Lite » Зірки 09.11.2018 - 19:05
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Співачка по-своєму готується до зустрічі зими

Співачка і акторка Даша Астаф'єва знає, як дивувати своїх шанувальників. Так, на своїй nstagram-сторінці українська виконавиця з'явилася в досить епатажному образі.

Астаф'єва опублікувала захоплююче селфі, на якому позує в оригінальному макіяжі: білі вії, фарфоровий колір шкіри, сиве волосся і яскрава рожева помада.

Деякі шанувальники Астаф'євої зазначили, що це образ Снігової Королеви.

А ось сама Астаф'єва з гумором підписала своє фото наступним чином:

"Відразу після того, як прочитала прогноз погоди... Утепляйтеся, зима близько".

Даша Астаф'єва

Незвичайна Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

До речі, до цього Астаф'єва захоплювала своїх фанів кардинально протилежним — дуже ніжним і вразливим ретро-образом. Це перевтілення також можна побачити в новому кліпі Астаф'євої на провокаційну пісню "Fetish".

Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки на тему її незвичного образу.

"Снігова Королева", — зазначає victoriasecret.u.a.

"Зима близько. Король ночі скаче", — посміхається stadnik.

"Що, примерзло?" — сміється nataliharcenko14.

Нагадаємо, що на даний момент Даша Астаф'єва активно знімається у фільмах українського виробництва. Один з таких — комедійна стрічка "Продюсер", яку обіцяють показати лише наприкінці 2019. Разом з Астаф'євою на сценічному майданчику також грають блогер Олексій Дурнєв, співачки Слава Камінська і Мішель Андраде, а також одну з ролей зіграв Павло Зібров.

Сама ж Астаф'єва активно ділитися різними фотографіями зі зйомок фільму. Нещодавно виконавиця показала свої апетитні форми на біговій доріжці. Наголошується, що ці епізоди також увійдуть в стрічку "Продюсер".

До цього, Астаф'єва прям-таки шокувала шанувальників своїм моторошним образом для Хеллоуїна 2018. Разом зі співачкою в кадрі з'явився український продюсер Потап.

Даша Астаф'єва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Даша Астаф'єва
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