ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Здався б на гарячому": MARUV в образі спокусливої поліцейської викликала фурор в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.07.2019 - 15:31
"Здався б на гарячому": MARUV в образі спокусливої поліцейської викликала фурор в мережі
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Корсун показала відразу два дуже відвертих образи в боді

MARUV (Аня Корсун), як зазвичай, епатує! Жоден виступ української виконавиці не обходиться без пікантної родзинки. А також без низки викликаючих і дуже відвертих нарядів. Не стало винятком і недавній виступ співачки в Одесі, звідки вона поспішила показати кілька екстравагантних фото.

Так, на своїй instagram-сторінці MARUV показала парочку знімків з виступу. На фото скандальна співачка позує разом зі своїм гьорлз-бендом. При цьому всі дівчата позують в схожих сценічних костюмах. Безумовно, відвертих!

На самій Корсун – спокусливе боді синього кольору, прикрашене анімалістичним принтом. До речі, принт анімальє – тренд 2019 року! Образ співачка доповнюють високі ботфорти на екстремально високих підборах і платформі. Ще одна родзинка образу – поліцейська кашкет. Макіяж зроблений на чорні очі!

&quot;Здався б на гарячому&quot;: MARUV в образі спокусливої поліцейської викликала фурор в мережі

MARUV зі своїми танцівницями (фото: instagram.com/maruvofficial)

На наступному знімку бачимо вже добре знайомі костюми. А саме – кислотно салатові боді, колготки в сіточку і лакові черевики на платформі. Як завжди, дуже екстравагантно!

&quot;Здався б на гарячому&quot;: MARUV в образі спокусливої поліцейської викликала фурор в мережі

Фото: instagram.com/maruvofficial

Шанувальники співачки прийшли в захват від цих знімків і поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:

  • "Такий поліції я б здався на гарячому"
  • "І жовті красиво. Жінка повинна бути різною!!!"
  • "Марув, як завжди, чудова і сліпуча зі своїми чарівними нарядами"
  • "Гарні, чортиці"
  • "Образи просто гармата"
  • "А полисменки взагалі відпад! Поза конкуренцією"
  • "Тигриці"
  • "Дві з безлічі інкарнацій Богині"
  • "Ніндзя, сама зухвалість"
  • "Ким тільки не були ці дівчата, будь-які ваші бажання, любимо і цінуємо вас і ваш талант будь-якими, браво, дівчата!!"

&quot;Здався б на гарячому&quot;: MARUV в образі спокусливої поліцейської викликала фурор в мережі

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше MARUV вразила формами в бікіні. Співачка вирішила трохи відпочити на курорті перед низкою виступів. При цьому Корсун показала розкішну фігуру в блискучому бікіні. А ось її шанувальники порадили своїй улюблениці більше не худнути!

"Вразлива і втомлююся від спілкування": Джамала схвилювала шанувальників занепадом сил Спокуслива кішечка: Дженніфер Лопес підкреслила спортивну фігуру костюмом з цікавим принтом
Новини України певецMARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся