"Здався б на гарячому": MARUV в образі спокусливої поліцейської викликала фурор в мережі

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Корсун показала відразу два дуже відвертих образи в боді

MARUV (Аня Корсун), як зазвичай, епатує! Жоден виступ української виконавиці не обходиться без пікантної родзинки. А також без низки викликаючих і дуже відвертих нарядів. Не стало винятком і недавній виступ співачки в Одесі, звідки вона поспішила показати кілька екстравагантних фото.

Так, на своїй instagram-сторінці MARUV показала парочку знімків з виступу. На фото скандальна співачка позує разом зі своїм гьорлз-бендом. При цьому всі дівчата позують в схожих сценічних костюмах. Безумовно, відвертих!

На самій Корсун – спокусливе боді синього кольору, прикрашене анімалістичним принтом. До речі, принт анімальє – тренд 2019 року! Образ співачка доповнюють високі ботфорти на екстремально високих підборах і платформі. Ще одна родзинка образу – поліцейська кашкет. Макіяж зроблений на чорні очі!

MARUV зі своїми танцівницями (фото: instagram.com/maruvofficial)

На наступному знімку бачимо вже добре знайомі костюми. А саме – кислотно салатові боді, колготки в сіточку і лакові черевики на платформі. Як завжди, дуже екстравагантно!

Фото: instagram.com/maruvofficial

Шанувальники співачки прийшли в захват від цих знімків і поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:

"Такий поліції я б здався на гарячому"

"І жовті красиво. Жінка повинна бути різною!!!"

"Марув, як завжди, чудова і сліпуча зі своїми чарівними нарядами"

"Гарні, чортиці"

"Образи просто гармата"

"А полисменки взагалі відпад! Поза конкуренцією"

"Тигриці"

"Дві з безлічі інкарнацій Богині"

"Ніндзя, сама зухвалість"

"Ким тільки не були ці дівчата, будь-які ваші бажання, любимо і цінуємо вас і ваш талант будь-якими, браво, дівчата!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше MARUV вразила формами в бікіні. Співачка вирішила трохи відпочити на курорті перед низкою виступів. При цьому Корсун показала розкішну фігуру в блискучому бікіні. А ось її шанувальники порадили своїй улюблениці більше не худнути!