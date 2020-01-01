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Щасливий Влад Яма розчулив новорічною ідилією з дружиною і сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.01.2020 - 21:55
Щасливий Влад Яма розчулив новорічною ідилією з дружиною і сином
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/liliya_yama)

Хореограф показав, як провів новорічні свята

Влад Яма недавно нарікав на те, що його новорічні плани зірвалися – він повинен був стати ведучим корпоратива, але ситуація змінилася. Втім, все що не робиться, все на краще! Зате хореограф і шоумен зустрів свято в сімейному колі. Він показала в Instagram фото з коханою дружиною Ліліаною біля нарядної ялинки.

Стильний хореограф одягнув піджак гірчичного кольору, а його друга половинка – плаття на тонких бретелях сливового відтінку.

"Вдома. Раз. Щастя. З Новим Роком!" - коротко і ємко підписав він атмосферне фото.

Щасливий Влад Яма розчулив новорічною ідилією з дружиною і сином

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

У коментарях під фото підписники Влада поспішили привітати зі святом його сім'ю.

  • З новим роком, чудова сімейка!
  • Молодці! Щастя і любові вашої сім! З новим роком!
  • З Новим роком! Ви дуже красиві! Вдалого і щасливого року!
  • Дуже гарна у вас дружина!
  • З Новим щастям ! Огроменных щасливих мрій!

Скріншот коментарів

У розділі "сторіз" шоумен поділився найбільш зворушливими моментами новорічної ночі – врученням подарунків і реакцією домашніх на презенти Так, дружина хореографа прийшла в захват від сюрпризу і поцілувала його, а син пари, Леон, емоційно відреагував на велику іграшкову машинку.

"Вау, тато!" - вигукнув він, розриваючи упаковку подарунка і розглядаючи її вміст. Потім хлопчик поцілував маму в щоку. Обличчя дитини її батьки не показують.

Фото: instagram.com/vladyama_official, instagram.com/liliya_yama

Нагадаємо, що Влад Яма здивував своїм перевтіленням у рамках новорічної тематичної зйомки. Хореограф приміряв образ Білобога – втілення світла і тепла.

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Новини України Влад Яма
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