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"Вприпрыжку к новым целям!" Яма показал, как проводит время с красавицей-женой

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.12.2019 - 18:36
"Вприпрыжку к новым целям!" Яма показал, как проводит время с красавицей-женой
Влад и Лилия Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Знаменитый хореограф решил устроить фотосессию с любимой

Известный украинский хореограф и член жюри двух сезонов шоу "Танці з зірками" Влад Яма решил в очередной раз похвастаться подписчикам в Instagram фото с красавицей-женой Лилией.

Пара устроила совместную фотосессию в трендовых нюдовых тонах. На одном из кадров со съемки Влада и Лилию можно увидеть в прыжке: счастливыми и держащими друг друга за руки.

На хореографе был надет бежевый джемпер и рваные джинсы, а на его супруге - пудровый наряд: кожаный кроп-топ, подчеркивающий ее пышную грудь, и фатиновая юбка в тон.

"Вприпрыжку к новым целям!" - подписал фото Яма.

&quot;Вприпрыжку к новым целям!&quot; Яма показал, как проводит время с красавицей-женой

Влад и Лилия Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Отметим, что Влад Яма и его жена Лилиана – одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Хореограф и удья Танцев со звездами 2019 с теплотой вспоминает об их знакомстве и первом свидании – тогда шоумен не знал, как покорить сердце жгучей красавицы-брюнетки и даже собирал о ней информацию, чтобы познакоммиться поближе! Теперь же пара воспитывает сына Леона и мечтает о еще одном ребенке.

Также Влад поделился секретом гармоничных отношений в их паре. По словам хореографа, залог семейного счастья – уметь чувствовать и понимать друг друга.

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