Все люди как люди: Яма в образе Чебурашки развеселил сеть и пожаловался на жизнь

Хороеограф опубликовал фото с детского утренника
Влад Яма время от времени радует поклонников раритетными снимками из старых фотоальбомов. Так, он показал снимок 16-летней давности, на котором запечатлен еще с буйной растительностью на голове. Теперь же хореограф поднял свои альбомы и решил поделиться кадром с детского утренника.
На черно-белой фотокарточке Влад запечатлен в образе Чебурашки. Огромные пушистые уши и "шуба", а также весьма суровое выражение лица юного актера зыставили его поклонников улыбнутся.
Под снимком судья Танцев со звездами 2019 решил поделиться с поклонниками неприятной новостью – корпоратив с его участием сорвался, поэтому он остался свободен и предложил воспользоваться своими услугами, но предупредил об их высокой стоимости.
Влад Яма на утреннике ( фото: Instagram vladyama_official)
"Все люди как люди, а я... Чебурашка! Но выражение лица у меня сейчас примерно такое же, потому что сорвался Новогодний корпоратив. Так что обращайтесь: танцы, мастер-классы, ведение, диджеинг, дорого", - заверил он.
Под кадром жена шоумена Лилия Яма решила приободрить мужа. "Даже с такими ушами буду любить тебя", - написала она, Влад ответил ей "благодарными" смайлами-сердечками.
Скриншот комментариев
Подписики Ямы принялись шутить в комментариях и поддерживать его.
Скринншот комментариев
Напомним, что Влад Яма сделал неожиданное заявление о рождении сына Леона.