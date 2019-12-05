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Все люди как люди: Яма в образе Чебурашки развеселил сеть и пожаловался на жизнь

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.12.2019 - 17:32
Все люди как люди: Яма в образе Чебурашки развеселил сеть и пожаловался на жизнь
Влад Яма ( фото: Instagram vladyama_official)

Хороеограф опубликовал фото с детского утренника

Влад Яма время от времени радует поклонников раритетными снимками из старых фотоальбомов. Так, он показал снимок 16-летней давности, на котором запечатлен еще с буйной растительностью на голове. Теперь же хореограф поднял свои альбомы и решил поделиться кадром с детского утренника.

На черно-белой фотокарточке Влад запечатлен в образе Чебурашки. Огромные пушистые уши и "шуба", а также весьма суровое выражение лица юного актера зыставили его поклонников улыбнутся.

Под снимком судья Танцев со звездами 2019 решил поделиться с поклонниками неприятной новостью – корпоратив с его участием сорвался, поэтому он остался свободен и предложил воспользоваться своими услугами, но предупредил об их высокой стоимости.

Все люди как люди: Яма в образе Чебурашки развеселил сеть и пожаловался на жизнь

Влад Яма на утреннике ( фото: Instagram vladyama_official)

"Все люди как люди, а я... Чебурашка! Но выражение лица у меня сейчас примерно такое же, потому что сорвался Новогодний корпоратив. Так что обращайтесь: танцы, мастер-классы, ведение, диджеинг, дорого", - заверил он.

Под кадром жена шоумена Лилия Яма решила приободрить мужа. "Даже с такими ушами буду любить тебя", - написала она, Влад ответил ей "благодарными" смайлами-сердечками.

Все люди как люди: Яма в образе Чебурашки развеселил сеть и пожаловался на жизнь

Скриншот комментариев

Подписики Ямы принялись шутить в комментариях и поддерживать его.

  • Очень даже мило
  • Ого ушки. Это круто наверное было быть чебурашкой!
  • Выражение как будто их не одели, а пришили
  • На всех фото, где Влад с волосами, он прекрасен, совсем другой человек!
  • Боже, какой милый Чебурашка. Время быстротечно. Сколько Вам здесь?

Все люди как люди: Яма в образе Чебурашки развеселил сеть и пожаловался на жизнь

Все люди как люди: Яма в образе Чебурашки развеселил сеть и пожаловался на жизнь

Все люди как люди: Яма в образе Чебурашки развеселил сеть и пожаловался на жизнь

Скринншот комментариев

Напомним, что Влад Яма сделал неожиданное заявление о рождении сына Леона.

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