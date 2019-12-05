Все люди как люди: Яма в образе Чебурашки развеселил сеть и пожаловался на жизнь

Влад Яма ( фото: Instagram vladyama_official)

Хороеограф опубликовал фото с детского утренника

Влад Яма время от времени радует поклонников раритетными снимками из старых фотоальбомов. Так, он показал снимок 16-летней давности, на котором запечатлен еще с буйной растительностью на голове. Теперь же хореограф поднял свои альбомы и решил поделиться кадром с детского утренника.

На черно-белой фотокарточке Влад запечатлен в образе Чебурашки. Огромные пушистые уши и "шуба", а также весьма суровое выражение лица юного актера зыставили его поклонников улыбнутся.

Под снимком судья Танцев со звездами 2019 решил поделиться с поклонниками неприятной новостью – корпоратив с его участием сорвался, поэтому он остался свободен и предложил воспользоваться своими услугами, но предупредил об их высокой стоимости.

Влад Яма на утреннике ( фото: Instagram vladyama_official)

"Все люди как люди, а я... Чебурашка! Но выражение лица у меня сейчас примерно такое же, потому что сорвался Новогодний корпоратив. Так что обращайтесь: танцы, мастер-классы, ведение, диджеинг, дорого", - заверил он.

Под кадром жена шоумена Лилия Яма решила приободрить мужа. "Даже с такими ушами буду любить тебя", - написала она, Влад ответил ей "благодарными" смайлами-сердечками.

Скриншот комментариев

Подписики Ямы принялись шутить в комментариях и поддерживать его.

Очень даже мило

Ого ушки. Это круто наверное было быть чебурашкой!

Выражение как будто их не одели, а пришили

На всех фото, где Влад с волосами, он прекрасен, совсем другой человек!

Боже, какой милый Чебурашка. Время быстротечно. Сколько Вам здесь?

Скринншот комментариев

Напомним, что Влад Яма сделал неожиданное заявление о рождении сына Леона.