Счастливый папочка: Дэвид Бекхэм засыпал сеть забавными кадрами с детьми

Дэвид Бекхэм, который недавно умилял своих подписчиков веселыми фото с Хэллоуина, похоже, не собирается останавливаться. 44-летний экс-футболист, а ныне – бизнесмен, нигде не чувствует себя таким счастливым и беззаботным, как в компании собственных детей. Сейчас он вместе с 20-летним Бруклином, 14-летним Крузом и 8-летней Харпер Севен находятся на отдыхе. Звездный папа уже успел показать их совместный обед с множеством сладостей. А теперь опубликовал фото, где они вместе наблюдают фейерверк.

Дэвид с детьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

В сториз он показал видео с вечера. Вся компания собралась на смотровой площадке: мальчики стоят, а младшую Харпер, которая просто вне себя от восторга, Дэвид держит на руках. «Веселая ночь фейерверков... Мы скучаем по вам, Ро-Ро @romeobeckham & мамочка @victoriabeckham», – добавил он трогательную подпись под фото, которое опубликовал в микроблоге.

Дэвид позволяет детям все (фото: instagram.com/davidbeckham)

Виктория сейчас занята рабочими проектами, а потому осталась в Лондоне. Напомним, бизнесвумен недавно выпустила первую коллекцию своей марки косметики Victoria Beckham Beauty и активно рекламирует ее. А также вовсю занимается промо осеннее-зимней коллекции собственного бренда одежды. Тем не менее, знаменитая красотка старается уделять внимание и время своей семье, регулярно публикуя их фото у себя на странице в Instagram и отмечая, что очень скучает.

Виктория и Дэвид в молодости (фото: instagram.com/davidbeckham)

Также недавно она запостила архивное фото с молодости. Виктория и Дэвид запечатлены во время прогулки. Образ тогда еще участницы Spice Girls составили коричневая мини-юбка и блуза, босоножки на платформе, коричневые солнцезащитные и прямоугольная сумочка с леопардовым принтом. Дэвид одет в черные брюки, рубашку и белые шлепанцы. Этот кадр первой опубликовала у себя Эмили Ратаковски, сравнив чету Бекхэмом с собой и своим мужем. А Виктория, которая давно дружит со знаменитой моделью, поддержала шутку, добавив похожее фото.