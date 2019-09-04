Белая королева: Виктория Бекхэм вышла в свет в стильном наряде и в окружении любимых мужчин

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда поддержала мужа на важном мероприятии

Виктория Бекхэм никогда не упускает случая поздравить и поддержать любимого мужа Дэвида Бекхэма. А особенно если повод столь серьезный и важный, как вчера. 3 сентября в лондонской галерее Tate Modern состоялось торжественное вручение премии Men Of The Year 2019 от глянцевого журнала GQ. На ивенте собралось множество звездных гостей, желающих первыми узнать, кому достанется заветный титул.

Дэвид, Виктория и Бруклин (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменитый футболист же, который, впрочем, давно отошел от этого вида спорта и занялся бизнесом, организовав собственную компанию, получил от журнала почетную награду. О том, что он получит премию "Выбор редакции" (Editor’s Special Award), было объявлено еще накануне события. Дэвид украсил новый выпуск журнала, снявшись в стильной фотосессии. Этот журнал – уже 11-й по счету, где красуется знаменитость, а первая обложка вышла целых 20 лет назад. Дэвид на обложке GQ (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На церемонию вручения он приехал в компании своей любимой жены и старшего сына. Виктория в честь такого события примерила стильный белый брючный костюм собственного модного бренда. Дэвид и Бруклин одели черные смокинги и белые рубашки. Дружная семья выглядела, как всегда, невероятно стильно.

Дэвид поздравляет друга с победой (фото: instagram.com/davidbeckham)

Позже Виктория опубликовала в своем микроблоге совместное фото и написала: "Я так горжусь тем, что Дэвид украсил обложку #GQ, отмечая свое 20-летнее путешествие на #GQAwards сегодня вечером. Поцелуи".

Семья в сборе (фото: instagram.com/davidbeckham)

Дэвид также написал трогательные слова: "Очень горжусь тем, что сегодня я здесь со своей семьей". Напомним, в интервью он также ответил, что главная гордость и достижение всей его жизни – это семья. К слову, 16-летний Ромео, 14-летний Круз и 8-летняя Харпер на церемонии отсутствовали, хотя обычно все члены знаменито семейства стараются держаться вместе.