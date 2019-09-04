ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Белая королева: Виктория Бекхэм вышла в свет в стильном наряде и в окружении любимых мужчин

Lite » Мода 04.09.2019 - 19:33
Белая королева: Виктория Бекхэм вышла в свет в стильном наряде и в окружении любимых мужчин
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда поддержала мужа на важном мероприятии

Виктория Бекхэм никогда не упускает случая поздравить и поддержать любимого мужа Дэвида Бекхэма. А особенно если повод столь серьезный и важный, как вчера. 3 сентября в лондонской галерее Tate Modern состоялось торжественное вручение премии Men Of The Year 2019 от глянцевого журнала GQ. На ивенте собралось множество звездных гостей, желающих первыми узнать, кому достанется заветный титул.

Белая королева: Виктория Бекхэм вышла в свет в стильном наряде и в окружении любимых мужчинДэвид, Виктория и Бруклин (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменитый футболист же, который, впрочем, давно отошел от этого вида спорта и занялся бизнесом, организовав собственную компанию, получил от журнала почетную награду. О том, что он получит премию "Выбор редакции" (Editor’s Special Award), было объявлено еще накануне события. Дэвид украсил новый выпуск журнала, снявшись в стильной фотосессии. Этот журнал – уже 11-й по счету, где красуется знаменитость, а первая обложка вышла целых 20 лет назад. Белая королева: Виктория Бекхэм вышла в свет в стильном наряде и в окружении любимых мужчинДэвид на обложке GQ (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На церемонию вручения он приехал в компании своей любимой жены и старшего сына. Виктория в честь такого события примерила стильный белый брючный костюм собственного модного бренда. Дэвид и Бруклин одели черные смокинги и белые рубашки. Дружная семья выглядела, как всегда, невероятно стильно.

Белая королева: Виктория Бекхэм вышла в свет в стильном наряде и в окружении любимых мужчинДэвид поздравляет друга с победой (фото: instagram.com/davidbeckham)

Позже Виктория опубликовала в своем микроблоге совместное фото и написала: "Я так горжусь тем, что Дэвид украсил обложку #GQ, отмечая свое 20-летнее путешествие на #GQAwards сегодня вечером. Поцелуи".

Белая королева: Виктория Бекхэм вышла в свет в стильном наряде и в окружении любимых мужчинСемья в сборе (фото: instagram.com/davidbeckham)

Дэвид также написал трогательные слова: "Очень горжусь тем, что сегодня я здесь со своей семьей". Напомним, в интервью он также ответил, что главная гордость и достижение всей его жизни – это семья. К слову, 16-летний Ромео, 14-летний Круз и 8-летняя Харпер на церемонии отсутствовали, хотя обычно все члены знаменито семейства стараются держаться вместе.

Романтика круглый год: Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с китайским Днем влюбленных Вот откуда такая фигура! Виктория Бекхэм показала "горячее" фото с тренировки
Новости Украины Виктория БекхэмдизайнерДэвид Бекхэм
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь