Щасливий татусь: Девід Бекхем засипав мережу кумедними кадрами з дітьми

Девід Бекхем, який нещодавно розчулював своїх послідовувачів веселими фото з Хелловіна, схоже, не збирається зупинятися. 44-річний екс-футболіст, а нині – бізнесмен, ніде не відчуває себе таким щасливим і безтурботним, як у компанії власних дітей. Зараз він разом з 20-річним Брукліном, 14-річним Крузом і 8-річною Харпер Севен знаходиться на відпочинку. Зоряний тато вже встиг показати їх спільний обід з безліччю солодощів. А тепер опублікував фото, де вони разом спостерігають феєрверк.

Девід з дітьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

У сторіз він показав відео з вечора. Вся компанія зібралася на оглядовому майданчику: хлопчики стоять, а молодшу Харпер, яка просто у нестямі від захоплення, Девід тримає на руках. «Весела ніч феєрверків... Ми сумуємо за вами, Ро-Ро @romeobeckham & матуся @victoriabeckham», – додав він зворушливий підпис під фото, який опублікував в мікроблозі.

Девід дозволяє дітям все (фото: instagram.com/davidbeckham)

Вікторія зараз зайнята робочими проектами, а тому лишилася в Лондоні. Нагадаємо, бізнесвумен недавно випустила першу колекцію своєї марки косметики Victoria Beckham Beauty і активно рекламує її. А також займається промо осіннє-зимової колекції власного бренду одягу. Тим не менш, знаменита красуня намагається приділяти увагу і час своїй родині, регулярно публікуючи їх фото у себе на сторінці в Instagram і відзначаючи, що дуже сумує.

Вікторія і Девід в молодості (фото: instagram.com/davidbeckham)

Також нещодавно вона запостила архівне фото з молодості. Вікторія та Девід відображені під час прогулянки. Образ тоді ще учасниці Spice Girls склали коричнева міні-спідниця і блуза, босоніжки на платформі, коричневі сонцезахисні і прямокутна сумочка з леопардовим принтом. Девід був одягнений у чорні штани, сорочку і білі капці. Цей кадр першої опублікувала у себе Емілі Ратаковскі, порівнявши подружжя Бекхемом з собою і своїм чоловіком. А Вікторія, що давно дружить зі знаменитою моделлю, підтримала жарт, додавши схоже фото.