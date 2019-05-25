Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото)

Потап поделился первым фото с медового месяца
Два дня назад, 23 мая в ресторане под Киевом отгремела свадьба, которую уже успели окрестить "свадьбой года" - свои отношения узаконили Настя Каменских и Потап. На церемонии побывало множество украинских знаменитостей, которые, к радости поклонников, делились фото и видео с торжества. А Тина Кароль даже исполнила несколько своих песен, при этом танцуя босиком. После всех гуляний настало время и для медового месяца.
На своей странице в Instagram Потап поделился милым фото, на котором они с Настей запечатлены у самолета - счастливые молодожены отправились в свадебное путешествие. Где именно они решили провести это волшебное время, пара раскрывать пока не стала.
На фото артисты позируют в удобной повседневной одежде, отлично подходящей для путешествия - Потап в белых шортах, футболке и ветровке, а также неизменной кепке. Настя же отдала предпочтение джинсам, белой майке и кожаной курточке, а также кроссовкам. Алексей (настоящее имя Потапа) нежно обнимает любимую жену за плечи, а рядом с ними стоят их чемоданы.
Продюсер и рэпер оставил под публикацией лишь лаконичный хештег "медовый месяц".
Поклонники и звездные друзья новоиспеченной семьи забросали их пожеланиями отличного и незабываемого отдыха, а некоторые даже намекают, что было бы отлично вернуться оттуда уже втроем.
Напомним, Настя Каменских растрогала свадебным фото с Потапом.
К слову, на свадьбе Потап и Настя порадовали своих гостей и поклонников, которые смотрели различные трансляции с торжества. Так, они едва ли не впервые за долгое время исполнили песню, с которой все началось, - свой хит "Не пара".
Также гости вечера развлекались под песни зажигательной Верки Сердючки. Соответствующее видео даже сняла Маша Ефросинина, которая посетила свадьбу Потапа и Насти вместе со своим мужем Тимурм Хромаевым.