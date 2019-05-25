Щасливі молодята Потап і Настя вирушили у весільну подорож (фото)

Два дні тому, 23 травня в ресторані під Києвом відгриміло весілля, яке вже встигли охрестити "весіллям року" - свої стосунки узаконили Настя Каменських і Потап. На церемонії побувало безліч українських знаменитостей, які, на радість шанувальників, ділилися фото та відео з події. А Тіна Кароль навіть виконала кілька своїх пісень, при цьому танцюючи босоніж. Після всіх гулянок настав час і для медового місяця.

На своїй сторінці в Instagram Потап поділився милим фото, на якому вони з Настею відображені біля літака - щасливі молодята вирушили у весільну подорож. Де саме вони вирішили провести цей чарівний час, пара розкривати поки не стала.

На фото артисти позують в зручному повсякденному одязі, що відмінно підходить для подорожі - Потап в білих шортах, футболці і вітровці, а також незмінній кепці. Настя ж віддала перевагу джинсам, білій майці і шкіряній курточці, а також кросівкам. Олексій (справжнє ім'я Потапа) ніжно обіймає кохану дружину за плечі, а поруч з ними стоять їхні валізи.

Фото: Потап і Настя Каменських відлетіли у весільну подорож (instagram.com/realpotap)

Продюсер і репер залишив під публікацією лише лаконічний хештег "медовий місяць".

Шанувальники і зіркові друзі новоспеченої сім'ї закидали їх побажаннями чудового і незабутнього відпочинку, а деякі навіть натякають, що було б чудово повернутися звідти вже втрьох.

"Котики улюблені"

"Хлопцеві знадобилося всього 11 років, щоб довести, ЩО ВОНИ ЯК НЕ КРУТИ ПАРА"

"Клас, гарного відпочинку вам, дорогі"

"Удачі молодята"

"Незабутнього відпочинку!"

"Бажаємо вам привезти з відпочинку ДІВЧИНКУ"

"Ви супер, сімейного щастя вам"

"Гарного Вам відпочинку! Чекаємо нових фоток!"

"Нехай буде багато меду!"

"Любові і щастя на багато років! Гарного відпочинку!"

"Найсолодшого вам медового місяця!!!"

"Вітаю! Нехай цей honey moon буде яскравим і наповненим щастям!!!"

"Відмінного відпочинку, улюблені наші"

Нагадаємо, Настя Каменських зворушила весільним фото з Потапом.

До речі, на весіллі Потап і Настя порадували своїх гостей і шанувальників, які дивилися різні трансляції з торжества. Так, вони чи не вперше за довгий час виконали пісню, з якої все почалося, - свій хіт "Не пара".

Також гості вечора розважалися під пісні запальної Вєрки Сердючки. Відповідне відео навіть зняла Маша Єфросиніна, яка відвідала весілля Потапа і Насті разом зі своїм чоловіком Тимурм Хромаєвим.