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Счастливы вместе: Осадчая и Горбунов устроили романтическую прогулку по ночному Киеву

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Супруги устроили атмосферную фотосессию на улицах ночного города

Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже вернулись к активной работе и заняты на съемках, при этом супруги находят время, чтобы побыть вместе с сыночком Иваном, а иногда и только вдвоем. Так как из-за карантина заграничные путешествия пока что по-прежнему под запретом, звездная семья с удовольствием изучает интересные места родной страны. Так, пара отправилась на романтическую прогулку по ночному Киеву и поделилась с поклонниками атмосферными фотографиями.

Для вечерней вылазки Катя выбрала летний сарафан миди в клетку, подол которого украшен кружевом. Телеведущая дополнила лук удобными белыми лоферами, а волосы собрала в прическу сзади.

Счастливая Осадчая позировала на Андреевском спуске и Владимирской горке.

"Краса навколо, а подорожувати можна і улюбленим містом. А які ваші улюблені місця в рідному місті?" - поделилась знаменитость.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов погуляли по ночному Киеву (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же опубликовал милое селфи с любимой, на котором он позирует на заднем плане.

"Нічні прогулянки", - написал шоумен.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на вечернем Андреевском спуске (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пришли в восторг от ярких кадров и оставили звездной паре много теплых отзывов.

  • Гарно
  • Ви прекрасні, супер сім'я
  • Вроде такие разные и такие похожие две половинки одного целого! Любви вам, счастья, гармонии и взаимопонимания!
  • Щасливi та закоханi
  • Ви просто чудова на цих фото
  • Супер. Красота
  • Вау, ну краса ж, така краса
  • Краса неймовірна, і ви Катінька красунька
  • От Катюня, ну модель
  • Катрусю, і що ви ото вночі там робите? Гарна, як завжди!
  • Как же я люблю эти места в Киеве. Вы прекрасны
  • Вы такая миленькая ...

Скриншот комментариев

Напомним, Катя Осадчая в стильном комбинезоне произвела фурор в сети. Телеведущая устроила яркую фотосессию в Киеве на Трухановом острове и похвасталась новым нарядом.

Автор: Lite

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