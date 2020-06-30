Счастливы вместе: Осадчая и Горбунов устроили романтическую прогулку по ночному Киеву

Супруги устроили атмосферную фотосессию на улицах ночного города
Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже вернулись к активной работе и заняты на съемках, при этом супруги находят время, чтобы побыть вместе с сыночком Иваном, а иногда и только вдвоем. Так как из-за карантина заграничные путешествия пока что по-прежнему под запретом, звездная семья с удовольствием изучает интересные места родной страны. Так, пара отправилась на романтическую прогулку по ночному Киеву и поделилась с поклонниками атмосферными фотографиями.
Для вечерней вылазки Катя выбрала летний сарафан миди в клетку, подол которого украшен кружевом. Телеведущая дополнила лук удобными белыми лоферами, а волосы собрала в прическу сзади.
Счастливая Осадчая позировала на Андреевском спуске и Владимирской горке.
"Краса навколо, а подорожувати можна і улюбленим містом. А які ваші улюблені місця в рідному місті?" - поделилась знаменитость.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов погуляли по ночному Киеву (фото: instagram.com/kosadcha)
Горбунов же опубликовал милое селфи с любимой, на котором он позирует на заднем плане.
"Нічні прогулянки", - написал шоумен.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов на вечернем Андреевском спуске (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники пришли в восторг от ярких кадров и оставили звездной паре много теплых отзывов.
Скриншот комментариев
Напомним, Катя Осадчая в стильном комбинезоне произвела фурор в сети. Телеведущая устроила яркую фотосессию в Киеве на Трухановом острове и похвасталась новым нарядом.
Автор: Lite