Счастливы вместе: Осадчая и Горбунов устроили романтическую прогулку по ночному Киеву

Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже вернулись к активной работе и заняты на съемках, при этом супруги находят время, чтобы побыть вместе с сыночком Иваном, а иногда и только вдвоем. Так как из-за карантина заграничные путешествия пока что по-прежнему под запретом, звездная семья с удовольствием изучает интересные места родной страны. Так, пара отправилась на романтическую прогулку по ночному Киеву и поделилась с поклонниками атмосферными фотографиями.

Для вечерней вылазки Катя выбрала летний сарафан миди в клетку, подол которого украшен кружевом. Телеведущая дополнила лук удобными белыми лоферами, а волосы собрала в прическу сзади.

Счастливая Осадчая позировала на Андреевском спуске и Владимирской горке.

"Краса навколо, а подорожувати можна і улюбленим містом. А які ваші улюблені місця в рідному місті?" - поделилась знаменитость.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов погуляли по ночному Киеву (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же опубликовал милое селфи с любимой, на котором он позирует на заднем плане.

"Нічні прогулянки", - написал шоумен.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на вечернем Андреевском спуске (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пришли в восторг от ярких кадров и оставили звездной паре много теплых отзывов.

Гарно

Ви прекрасні, супер сім'я

Вроде такие разные и такие похожие две половинки одного целого! Любви вам, счастья, гармонии и взаимопонимания!

Щасливi та закоханi

Ви просто чудова на цих фото

Супер. Красота

Вау, ну краса ж, така краса

Краса неймовірна, і ви Катінька красунька

От Катюня, ну модель

Катрусю, і що ви ото вночі там робите? Гарна, як завжди!

Как же я люблю эти места в Киеве. Вы прекрасны

Вы такая миленькая ...

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Напомним, Катя Осадчая в стильном комбинезоне произвела фурор в сети. Телеведущая устроила яркую фотосессию в Киеве на Трухановом острове и похвасталась новым нарядом.