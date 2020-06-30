Щасливі разом: Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному Києву

Подружжя влаштували атмосферну фотосесію на вулицях нічного міста
Катя Осадча та Юрій Горбунов вже повернулися до активної роботи і зайняті на зйомках, при цьому подружжя знаходять час, щоб побути разом з синочком Іваном, а іноді і тільки вдвох. Так як через карантин закордонні подорожі поки що як і раніше під забороною, зоряна сім'я з задоволенням вивчає цікаві місця рідної країни. Так, пара вирушила на романтичну прогулянку по нічному Києву і поділилася з шанувальниками атмосферними фотографіями.
Для вечірньої вилазки Катя вибрала літній сарафан міді в клітку, поділ якого прикрашений мереживом. Телеведуча доповнила лук зручними білими лоферами, а волосся зібрала в зачіску ззаду.
Щаслива Осадча позувала на Андріївському узвозі і Володимирській гірці.
"Краса навколо, а подорожувати можна і улюбленим містом. А які ваші улюблені місця в рідному місті?" - поділилася знаменитість.
Катя Осадча та Юрій Горбунов погуляли нічним Києвом (фото: instagram.com/kosadcha)
Горбунов же опублікував миле селфи з коханою, на якому він позує на задньому плані.
"Нічні прогулянки", - написав шоумен.
Катя Осадча та Юрій Горбунов на вечірньому Андріївському узвозі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники прийшли в захват від яскравих кадрів і залишили зоряній парі багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, Катя Осадча в стильному комбінезоні справила фурор в мережі. Телеведуча влаштувала яскраву фотосесію в Києві на Трухановому острові і похвалилася новим вбранням.
Автор: Lite