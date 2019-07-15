Счастливая Маша Ефросинина показала яркое фото с отдыха на Ибице

Ведущая отправилась на отдых на курортный испанский остров
Маша Ефросинина вырвалась в долгожданный отпуск и отправилась на солнечный испанский остров Ибица. Судя по коротким видео в сториз, ведущая уехала отдыхать с подругами и они явно отлично проводят время, дегустируя необычные блюда и напитки.
Также на своей странице в Instagram Маша показала, как выглядит ее утро на отдыхе. На красочном фото она стоит на террасе за диваном, на котором живописно разбросаны подушки в голубых тонах. Артистка запечатлена в белом халате и с собранными в хвост волосами. На ее лице нет макияжа, при этом она счастливо улыбается на камеру.
"#ибицкоеутро", - с юмором прокомментировала публикацию Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики ведущей оценили ее чувство юмора и поспешили оставить свои отзывы под снимком.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина покорила сеть зажигательным танцем под Монатика в Одессе.
Ранее Маша Ефросинина умилила забавным видео с сыночком. На видео 4-летний Саша ест мороженое и рассказывает, что нужно употреблять его каждый день, чтобы быть сильным и стать полицейским.
Также Маша Ефросинина соблазнила "бесконечными" ногами в одном только пиджаке.