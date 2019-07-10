"Очень красиво танцую": Маша Ефросинина зажгла под Монатика в Одессе (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина наслаждается отдыхом в Одессе

Маша Ефросинина решила насладиться с мужем отдыхом в Одессе, пока детей нет дома. Дело в том, что ведущая отмечала в своих соцсетях, что ее дети (Нана и Саша) отправились на море с бабушкой – мамой Маши Ефросининой. Так что звездные родители также не против устроить себе небольшой релакс и также на море.

В Одессе украинская телеведущая не просто наслаждается коктейлями или бассейнами. Вместе с подругами Маша посетила концерт Дмитрия Монатика под открытым небом. Кстати, вечером в Одессе полил дождь, что также отмечает и Ефросинина. Однако зрителей это не напугало и они продолжали "кружить до упаду".

Кстати, "кружила" и Маша Ефросинина. Телеведущая опубликовала у себя в разделе сториз на instagram-страничке видео, на котором демонстрирует танцевальный талант. При этом чувства юмора телеведущей не занимать. Маша решила немного подурачиться и сопроводила видео забавной подписью: "А это я и моя уверенность, что я очень красиво танцую". Соответствующее видео было также опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Ну и куда же без танцев)) Под ритмы #DmitriyMonatik #MONATIK в Одессе ведущая #МашаЕфросинина также "кружила"))



"Я и моя уверенность, что я очень красиво танцую", - пишет Маша)) pic.twitter.com/tsPho2xGhg — MyGlamWish (@glam_wish) July 10, 2019

Кстати, обратим внимание и на стильный образ Маши, который она подобрала для этого вечера.

На телеведущей своеобразный стиль сафари, как она сама это отметила. Ефросинина выбрала рубашку песочного цвета а также белоснежные блестящие брюки. Из аксессуаров – эффектный платочек на шее, а также очень массивные солнцезащитные очки. В ушках – оригинальные серьги в виде игральных карт.

Волосы телеведущей распущены и аккуратно уложены в ровный пробор. Макияж сделан с акцентом на губы.

Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина умилила забавным видео с сыночком. На видео 4-летний Саша ест мороженое и рассказывает, что нужно употреблять его каждый день, чтобы быть сильным. Он также уверяет, что будет защищать маму, когда станет "полицейским дядей".

Ранее Маша Ефросинина умилила домашней идиллией. Телеведущая показала на видео семейные выходные с мужем и детьми, которые играют вместе.