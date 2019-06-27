Маша Ефросинина соблазнила "бесконечными" ногами в одном только пиджаке (видео)

Ефросинину буквально засыпали восторженными комментариями по поводу ее ножек
Маша Ефросинина продолжает "шалить". Отметим, что 25 мая украинская телеведущая отметила свое 40-летие. При этом Ефросинина показала смелый для себя кадр – в ночной сорочке, обнажив плечо и ноги. Тогда ведущая с юмором подчеркнула, мол, раз 40, то "теперь можно и шалить". Дело в том, что Ефросинина неоднократно отмечала, ей крайне сложно решиться на публикацию какие-то откровенных фото.
И вот, поклонники наконец дождались от своей любимицы моментов, когда она начинает публиковать эффектные снимки. И демонстрирует свою действительно роскошную спортивную фигуру.
Так, на своей instagram-страничке Маша показала бкстейдж-видео с фотосъемки для украинского выпуска ELLE, героиней которого стала телеведущая.
Стройная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
На фото и видео показан процесс съемки. Изысканная телеведущая позирует только в жакете нежно-голубого оттенка с широким поясом, который подчеркивает талию ведущей. На ножках – серебряные туфли на шпильке. Волосы распущены.
Конечно же, в центре внимания – длинные и стройные ножки Ефросининой.
"В любой ситуации, шайн брайт... #shooting", - лаконично подписала фото Маша.
Видео: instagram.com/mashaefrosinina
Поклонники Ефросининой пришли в восторг от новых фото и видео:
Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina
Кстати, до этого Ефросинина уже показывала несколько эффектных кадров со своей глянцевой фотосъемки.
Стройная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Маша Ефросинина умилила домашней идиллией. Телеведущая показала на видео семейные выходные с мужем и детьми, которые играют вместе.
А до этого Маша Ефросинина растрогала сеть душевным фото с сыночком. Фото так понравилось поклонникам ведущей, что они оставили массу теплых и душевных комментариев в адрес мамы и мальчика.