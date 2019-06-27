ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Маша Ефросинина соблазнила "бесконечными" ногами в одном только пиджаке (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.06.2019 - 09:36
Маша Ефросинина соблазнила "бесконечными" ногами в одном только пиджаке (видео)
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинину буквально засыпали восторженными комментариями по поводу ее ножек

Маша Ефросинина продолжает "шалить". Отметим, что 25 мая украинская телеведущая отметила свое 40-летие. При этом Ефросинина показала смелый для себя кадр – в ночной сорочке, обнажив плечо и ноги. Тогда ведущая с юмором подчеркнула, мол, раз 40, то "теперь можно и шалить". Дело в том, что Ефросинина неоднократно отмечала, ей крайне сложно решиться на публикацию какие-то откровенных фото.

И вот, поклонники наконец дождались от своей любимицы моментов, когда она начинает публиковать эффектные снимки. И демонстрирует свою действительно роскошную спортивную фигуру.

Так, на своей instagram-страничке Маша показала бкстейдж-видео с фотосъемки для украинского выпуска ELLE, героиней которого стала телеведущая.

Стройная Маша Ефросинина

Стройная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На фото и видео показан процесс съемки. Изысканная телеведущая позирует только в жакете нежно-голубого оттенка с широким поясом, который подчеркивает талию ведущей. На ножках – серебряные туфли на шпильке. Волосы распущены.

Конечно же, в центре внимания – длинные и стройные ножки Ефросининой.

"В любой ситуации, шайн брайт... #shooting", - лаконично подписала фото Маша.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники Ефросининой пришли в восторг от новых фото и видео:

  • "Ходи так всегда!"
  • "Боже, эти бесконечные ноги!"
  • "Шикарная Маша!" 
  • "Маша, у вас шикарные ноги и колени, как, впрочем, и все остальное. Вы умница и красавица!"
  • "Ноги-ноги-ноги! А Маша сегодня выйдет?)"
  • "Разве можно нести еще бОльшую красоту? Оказалось, что да!"
  • "Боже, где заканчиваются ваши ноги?))"
  • "Ноги, какие ноги! Они бесконечны…"
  • "Шикарная, так должна выглядеть каждая женщина!"

Маша Ефросинина соблазнила &quot;бесконечными&quot; ногами в одном только пиджаке (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Кстати, до этого Ефросинина уже показывала несколько эффектных кадров со своей глянцевой фотосъемки. 

Маша Ефросинина соблазнила &quot;бесконечными&quot; ногами в одном только пиджаке (видео)

Маша Ефросинина соблазнила &quot;бесконечными&quot; ногами в одном только пиджаке (видео)

Маша Ефросинина соблазнила &quot;бесконечными&quot; ногами в одном только пиджаке (видео)

Стройная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина умилила домашней идиллией. Телеведущая показала на видео семейные выходные с мужем и детьми, которые играют вместе. 

А до этого Маша Ефросинина растрогала сеть душевным фото с сыночком. Фото так понравилось поклонникам ведущей, что они оставили массу теплых и душевных комментариев в адрес мамы и мальчика.

"Неземная красота": Лилия Ребрик заворожила романтикой в невесомом платье Катя Осадчая заинтриговала яркими фото в компании известного латиноамериканского красавчика
Новости Украины Маша Ефросининателеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь