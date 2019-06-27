Маша Ефросинина соблазнила "бесконечными" ногами в одном только пиджаке (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинину буквально засыпали восторженными комментариями по поводу ее ножек

Маша Ефросинина продолжает "шалить". Отметим, что 25 мая украинская телеведущая отметила свое 40-летие. При этом Ефросинина показала смелый для себя кадр – в ночной сорочке, обнажив плечо и ноги. Тогда ведущая с юмором подчеркнула, мол, раз 40, то "теперь можно и шалить". Дело в том, что Ефросинина неоднократно отмечала, ей крайне сложно решиться на публикацию какие-то откровенных фото.

И вот, поклонники наконец дождались от своей любимицы моментов, когда она начинает публиковать эффектные снимки. И демонстрирует свою действительно роскошную спортивную фигуру.

Так, на своей instagram-страничке Маша показала бкстейдж-видео с фотосъемки для украинского выпуска ELLE, героиней которого стала телеведущая.

Стройная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На фото и видео показан процесс съемки. Изысканная телеведущая позирует только в жакете нежно-голубого оттенка с широким поясом, который подчеркивает талию ведущей. На ножках – серебряные туфли на шпильке. Волосы распущены.

Конечно же, в центре внимания – длинные и стройные ножки Ефросининой.

"В любой ситуации, шайн брайт... #shooting", - лаконично подписала фото Маша.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники Ефросининой пришли в восторг от новых фото и видео:

"Ходи так всегда!"

"Боже, эти бесконечные ноги!"

"Шикарная Маша!"

"Маша, у вас шикарные ноги и колени, как, впрочем, и все остальное. Вы умница и красавица!"

"Ноги-ноги-ноги! А Маша сегодня выйдет?)"

"Разве можно нести еще бОльшую красоту? Оказалось, что да!"

"Боже, где заканчиваются ваши ноги?))"

"Ноги, какие ноги! Они бесконечны…"

"Шикарная, так должна выглядеть каждая женщина!"

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Кстати, до этого Ефросинина уже показывала несколько эффектных кадров со своей глянцевой фотосъемки.

Стройная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина умилила домашней идиллией. Телеведущая показала на видео семейные выходные с мужем и детьми, которые играют вместе.

А до этого Маша Ефросинина растрогала сеть душевным фото с сыночком. Фото так понравилось поклонникам ведущей, что они оставили массу теплых и душевных комментариев в адрес мамы и мальчика.