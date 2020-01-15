Сама зарабатывает: Лилия Ребрик рассказала, как учит 7-летнюю дочку распоряжаться деньгами

Семья Лилии Ребрик и Андрея Дикого (фото: пресс-служба артистки)

Ребрик подчеркивает - ее 7-летняя дочка уже зарабатывает

Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина», актриса Лилия Ребрик призналась, что ее старшая дочь, 7-летняя Диана, уже знает цену деньгам. Популярная телеведущая рассказала, как они с мужем Андреем Диким приучают дочку к финансовой грамотности и на какой подарок сбрасывались вместе с бабушками и дедушками.

По словам Лилии Ребрик, ее старшая дочь Диана – та еще модница. Она сама выбирает, что хочет надевать, и все время стремится придумать какое-то «более идеальное» сочетание. Но сильно баловать детей ведущая канала «Украина» не спешит – 7-летняя Диана уже знает сама, как рационально распоряжаться финансами.

«Как человек, который уже зарабатывает (Диана снялась в нескольких сериалах – Прим. ред.), знает деньгам цену и не сорит ими. Если что-то понравилось, сначала спрашивает, сколько это стоит. Потом взвешивает, дорого или нет, и принимает решение. Не хватает своих сбережений? Начинает копить. Иногда мне становится ее жаль, я готова просто взять и купить то, на что Диана собирает. Но Андрей останавливает меня – мол, если она хочет собрать нужную сумму, лучше ей материально помочь», – рассказала Лилия Ребрик в интервью журналу «Теленеделя».

Лилия Ребрик с дочкой Дианой

На День рождения дочка телеведущей захотела iPhone, но не новой модели. На новый телефон родители сбрасывались вместе с бабушками и дедушками.

«Диана сама попросила дарить ей деньги. Причем не на десятую или одиннадцатую модель, как сейчас у детей принято. Я ей сказала: «Дианочка, когда тебе было 6 лет, ты ходила с iPhone 6, а в семь лет должен быть iPhone 7». Сработало! Считаю, сильно баловать детей не надо. Кстати, у Дианы есть и кнопочный телефон, который ей выдаем в качестве наказания (иногда даже на пару недель), если не справляется со своими обязанностями. У нее же сейчас сложный переходной период, всякое бывает. Хотя, по большому счету, она, конечно, большая умница», – отметила ведущая «Ранку з Україною».

Напомним, Лилия Ребрик поделилась действенным секретом осуществления желаний.