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Щаслива Лілія Ребрик з чоловіком підкорили пристрасним "мальдівським танго" на пляжі

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2020 - 14:42
Щаслива Лілія Ребрик з чоловіком підкорили пристрасним "мальдівським танго" на пляжі
Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча віддалася почуттям в обіймах коханого чоловіка

Лілія Ребрик мріяла про поїздку взимку в теплі краї. Поки її колеги проводили новорічні канікули на екзотичних курортах, вона разом з чоловіком Андрієм Диким і дітьми повеселилася в засніжених Карпатах, в Буковелі, і відвідала рідних в Чернівцях. Тепер настала черга ведучої і її коханим насолодитися романтикою на райських островах. Пара вибрала для відпустки екзотичні Мальдіви. Так, в Instagram теледіва показала пристрасне “мальдивское тангоя" з чоловіком босоніж на піску.

Лілія та Андрій злилися в танці на березі океану. Ведуча вбралася в легке біле плаття, яке дозволило їй оголити плечі і не сковувало рухи. Андрій вів дружину, обійнявши її за талію і міцно притискаючи до себе – у повітрі відчувалась хімія і пристрасть.

"У нас тут своє, не зовсім аргентинське, а "мальдывське танго". Не зовсім танго, але від душі. Але подумки ми з Вами", – підписала ефектний ролик теледіва.

Шанувальники ведучої прийшли в захват не тільки від танцювальних талантів пари, але і стосунків закоханих.

  • Які ви класні
  • Як красиво!
  • Прекрасна пара, а танцюєте супер
  • Крутооо....Дуже красиво...
  • Ви дуже гарна пара!
  • Про Боги! Танець-це життя, свято душі! Дякую Вам за позитив дня!
  • Ви вогонь
  • Супер, молодці
  • Ваша Найкраща пара. Кохання і такої шаленої пристрасті на многіі літа!

    Щаслива Лілія Ребрик з чоловіком підкорили пристрасним &quot;мальдівським танго&quot; на пляжі

    Щаслива Лілія Ребрик з чоловіком підкорили пристрасним &quot;мальдівським танго&quot; на пляжі

    Щаслива Лілія Ребрик з чоловіком підкорили пристрасним &quot;мальдівським танго&quot; на пляжі

    Скріншот коментарів

    Раніше Лілія опублікувала ніжний фотосет на пляжі. Вона позувала у сукні вільного крою з великою кількістю рюшів і воланів. Ведуча зізналася, що вони з чоловіком вперше за 8 років опинилися на відпочинку без дітей.

    "Ми з Андієм Диким довго наважувалися на такий відпочинок... До речі, за 8 років - ми вперше на морі вдвох (не по роботі, а саме на відпочинок). І навіть вже в перший день можу сказати: це абсолютно різний спосіб: з дітьми і без дітей. Кожна закохана пара має інколи робити вилазки удвох, при цьому без докору сумління! Це важливо! Ми цьому вчимося... Діана знає, що ми в розвідку сюди дізнатися, чи нема тут акул. Шукаємо! Поки нема. Обовязково приїдемо сюди всім сімейством. Але Поля має трішечки підрости. Бо все ж таки непростий переліт (як для маленької дитини, з якою ще неможливо домовитися). Запитуйте, що ще цікавить). По можливості буду розповідати. Альо тут РАЙ",- поділилася одкровенням зірка.

    Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

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