"Щастя бути мамою": Тіна Кароль показала унікальні сімейні фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка опублікувала дитячий знімок і фото з синочком Венею

Українська поп-діва Тіна Кароль, як і багато зіркових колег, у День матері, 12 травня, вирішила показати ексклюзивні знімки з сімейного архіву. Співачка не часто ділиться раритетними кадрами з батьками, тому побачити юну майбутню зірку в оточення рідних і близьких, її прихильники вважають за щастя. Артистка опублікувала в розділі сторіз Instagram фото з мамою, татом і старшим братом, а також зворушила чорно-білим знімком з синочком Веніаміном.

Веня живе і навчається у Великобританії, тому з мамою бачиться під час канікул, приїжджаючи в рідний Київ. Співачка зізнається, що сумує за синочком, але пояснює – отримати освіту за кордоном стало свідомим вибором хлопчика. Він росте допитливим і талановитим, радуючи Тіну своїми успіхами. Під час одного з останніх візитів Вені, як називає його зіркова мама, вони разом сходили на балет і насолодилися виступом української прими-балерини Катерини Кухар. Великдень Веніамін і Тіна також традиційно відсвяткували удвох.

"Щастя бути мамою", - підписала співачка зворушливий кадр, на якому усміхнений хлопчик притиснувся до умиротвореної мами.

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

На іншому фото зображені самі рідні і близькі для зірки люди – тато Григорій Самуїлович, мама Світлана Андріївна і старший брат Станіслав. Маленька Тіна з величезним бантом на голові сидить на колінах у батька.

Тіна Кароль з батьками і старшим братом (фото: instagram.com/tina_karol)

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