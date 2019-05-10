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Делай это чаще: Тина Кароль вдохновила поклонников редким кадром

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.05.2019 - 16:27
Делай это чаще: Тина Кароль вдохновила поклонников редким кадром
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники засыпали Кароль комплиментами

Тина Кароль продолжает дарить поклонникам ежедневную порцию стильного вдохновения. Украинская исполнительница уже взяла за правило публиковать каждый день различные кадры со своих фотосессий. Которых, к слову, за последнее время было немало.  Кроме того, каждая такая фотосессия проходила в образах от украинских дизайнеров. Тина Кароль – одна из тех украинских звезд, которая активно поддерживает отечественные бренды.

Не стал исключением и один из недавних снимков, появившихся на instagram-страничке Тины Карль. На черно-белом фото украинская певица позирует в роскошном платье от бренда FROLOV (дизайнер Иван Фролов). Платье с пышной юбкой из органзы придает образу воздушности и романтики. И кстати, ранее Кароль уже показывала фото в этом образе. Только в прошлый раз она лежала на подоконнике, а снимок был цветным. Так что можно рассмотреть детали образа.

И если на всех предыдущих фото Кароль обычно была загадочной, задумчивой или даже грустной, то в этот раз певица очень приятно порадовала своих поклонников. Ведь на новом фото она улыбается!

Удивительно, но такая, казалось бы, мелочь, действительно привела в восторг фанатов Кароль. И очень многие попросили свою любимицу об одном – чаще улыбаться!

Делай это чаще: Тина Кароль вдохновила поклонников редким кадром

Тина Кароль

Улыбчивая Тина Кароль в стильной фотосессии (фото: instagram.com/tina_karol)

Так, поклонники исполнительницы поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

  • Улыбайся чаще, ты даришь нам счастье!
  • Глаза сияют и вся светишься. Я просто таю, когда ты такая!
  • Тебе так идет, когда в макияже акцент на глаза, а не на губы.
  • Маленькая девочка в красивом платишке!
  • Тот момент, когда глаза светятся счастьем!
  • Эта улыбка заставляет меня улыбаться, даже когда очень тяжело.
  • Боже, какая красивая!
  • Глаза такие добрые)
  • Как же тебе идет улыбка, улыбайся почаще!
  • Ну наконец-то, улыбаешься!
  • Аааа, твоя улыбка!
  • Улыбка ангельская!
  • Какая солнечная.

Напомним, ранее чувственная Тина Кароль соблазнила экстремальным декольте

Также до этого Тина Кароль озадачила поклонников необычным образом с маской-сеткой на лице. 

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