Делай это чаще: Тина Кароль вдохновила поклонников редким кадром

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники засыпали Кароль комплиментами

Тина Кароль продолжает дарить поклонникам ежедневную порцию стильного вдохновения. Украинская исполнительница уже взяла за правило публиковать каждый день различные кадры со своих фотосессий. Которых, к слову, за последнее время было немало. Кроме того, каждая такая фотосессия проходила в образах от украинских дизайнеров. Тина Кароль – одна из тех украинских звезд, которая активно поддерживает отечественные бренды.

Не стал исключением и один из недавних снимков, появившихся на instagram-страничке Тины Карль. На черно-белом фото украинская певица позирует в роскошном платье от бренда FROLOV (дизайнер Иван Фролов). Платье с пышной юбкой из органзы придает образу воздушности и романтики. И кстати, ранее Кароль уже показывала фото в этом образе. Только в прошлый раз она лежала на подоконнике, а снимок был цветным. Так что можно рассмотреть детали образа.

И если на всех предыдущих фото Кароль обычно была загадочной, задумчивой или даже грустной, то в этот раз певица очень приятно порадовала своих поклонников. Ведь на новом фото она улыбается!

Удивительно, но такая, казалось бы, мелочь, действительно привела в восторг фанатов Кароль. И очень многие попросили свою любимицу об одном – чаще улыбаться!

Улыбчивая Тина Кароль в стильной фотосессии (фото: instagram.com/tina_karol)

Так, поклонники исполнительницы поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

Улыбайся чаще, ты даришь нам счастье!

Глаза сияют и вся светишься. Я просто таю, когда ты такая!

Тебе так идет, когда в макияже акцент на глаза, а не на губы.

Маленькая девочка в красивом платишке!

Тот момент, когда глаза светятся счастьем!

Эта улыбка заставляет меня улыбаться, даже когда очень тяжело.

Боже, какая красивая!

Глаза такие добрые)

Как же тебе идет улыбка, улыбайся почаще!

Ну наконец-то, улыбаешься!

Аааа, твоя улыбка!

Улыбка ангельская!

Какая солнечная.

Напомним, ранее чувственная Тина Кароль соблазнила экстремальным декольте.

Также до этого Тина Кароль озадачила поклонников необычным образом с маской-сеткой на лице.