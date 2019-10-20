"Счастье любит тишину": Слава Каминская закрутила роман после развода

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская довольно неожиданно для поклонников летом этого года развелась со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским после 5 лет брака. У пары осталось двое детей, которым артистка и старалась посвящать все свободное время. Впрочем, она уже не одинока - в интервью "Светской жизни" Слава призналась, что у нее новый роман.

Однако раскрывать имя избранника она не спешит.

"Есть отношения. Как говорит моя коллега, счастье любит тишину", — рассказала Каминская.

При этом певица не исключает, что может выйти замуж не только в четвертый, но и в пятый раз.

"Если рядом со мной будет мужчина, который не будет мне подходить, то будет и пятый, и шестой", — заявила Слава.

Исполнительница также отметила, что и сама толком не знает, почему они с Эдгаром развелись.

"Я вам скажу, что я до сих пор не знаю, почему мы расстались. Я не знаю, может другая, другой. Я не намекаю, но я действительно не знаю, почему мы расстались. Инициатива была, конечно, его. Ну как я как мать могла расстаться с мужем. Даже тогда, когда меня что-то не устраивало, я мать, у меня есть дети и я бы этого никогда не сделала. И я может немножко старше и мудрее, а кто-то молод и хочется погулять, но когда-то же придет ум", - поведала артистка.

Фото: Слава Каминская и Эдгар Каминский (instagram.com/babaslavka)

"Ему не нравилось то, что у меня было личное мнение, а я как жена должна соглашаться со всем", - добавила Слава.

Певица призналась, что сейчас они с бывшим мужем не общаются, однако она не запрещает Эдгару видеться с детьми.

"Детей он видит и все чаще стал забирать их к себе. Дети должны проживать с матерью, а папа пусть устраивает свою личную жизнь", - объяснила Каминская.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в эффектном наряде.

Ранее Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля, где побывала с друзьями.